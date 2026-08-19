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Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παρουσία του στον τελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε βαθμό δυσκολίας 5.600 και πήρε 8.800 στην εκτέλεση, με ένα μικρό λάθος στην έξοδο να του στερεί μερικούς βαθμούς. Η επίδοσή του ήταν η δεύτερη καλύτερη των προκριματικών, πίσω μόνο από τον Ρώσο Ίλια Ζάικα, που συγκέντρωσε 14.466 βαθμούς.

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Στον τελικό, εφόσον παρουσιάσει το πρόγραμμά του με βαθμό δυσκολίας 5.700 και εκτελέσει χωρίς λάθη, ο Πετρούνιας θα είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα αποτελέσει το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό της σπουδαίας καριέρας του. Σημαντική απουσία από τη διοργάνωση είναι αυτή του Αντέμ Ασίλ, με τον οποίο ο Πετρούνιας είχε μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του 2025 στη Λειψία.