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Ο 35χρονος πρωταθλητής επιδιώκει να κατακτήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, διευρύνοντας το ιστορικό ρεκόρ που ήδη κατέχει στη διοργάνωση.

Για να προκριθεί στον τελικό της Παρασκευής, ο αθλητής πρέπει να συγκεντρώσει μία από τις οκτώ υψηλότερες βαθμολογίες του αγωνίσματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μέσω της πλατφόρμας gymtv.online ή της ζωντανής μετάδοσης της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει στο προσκήνιο, με στόχο να προσθέσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη σπουδαία συλλογή του και να διευρύνει το ήδη ιστορικό ρεκόρ του στους κρίκους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, θέλοντας να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, με τον προκριματικό γύρο να είναι προγραμματισμένος για σήμερα (19/8).

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Ο Πετρούνιας θα χρειαστεί να εξασφαλίσει μία από τις οκτώ υψηλότερες βαθμολογίες, προκειμένου να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο. Στους κανονισμούς υπάρχει, παράλληλα, περιορισμός δύο αθλητών από κάθε χώρα στον τελικό.

Η πρόκριση αποτελεί τον πρώτο στόχο του 35χρονου πρωταθλητή, ο οποίος έχει αφήσει εδώ και χρόνια ανεξίτηλο το στίγμα του στους κρίκους και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Κυνηγά το ένατο χρυσό

Ο Πετρούνιας έχει ήδη κατακτήσει οκτώ χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στους κρίκους. Στην περσινή διοργάνωση της Λειψίας, μάλιστα, πανηγύρισε για όγδοη φορά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Το χρυσό μετάλλιο μοιράστηκε τότε με τον Αντέμ Ασίλ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να συνεχίζει να γράφει ιστορία στο αγώνισμά του.

Στο Ζάγκρεμπ έχει πλέον μπροστά του μια νέα ευκαιρία. Εφόσον καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, θα γίνει ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που θα έχει κατακτήσει εννέα ευρωπαϊκά χρυσά μετάλλια στους κρίκους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη των επιτυχιών του.

Η ώρα και το κανάλι

Ο προκριματικός των ανδρών θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με την ελληνική αποστολή να αγωνίζεται στο δεύτερο subdivision.

Εφόσον ο Πετρούνιας πάρει το εισιτήριο για την τελική οκτάδα, η μάχη για τα μετάλλια θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ο τελικός των κρίκων έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα διεξαχθεί στο πρώτο μέρος των τελικών οργάνων.

Η προσπάθεια μπορεί να παρακολουθηθεί επί πληρωμή μέσω του gymtv.online, ενώ η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ έχει προγραμματίσει ζωντανή μετάδοση από τις 18:45, όταν θα ξεκινήσει το τρίτο subdivision.