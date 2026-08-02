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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε την παρουσία του με το χάλκινο, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό του σκιφ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκαϊδατζής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα πήρε τον έλεγχο της κούρσας και διατήρησε τον υψηλό ρυθμό του μέχρι τον τερματισμό, αφήνοντας πίσω τον άλλοτε πρωταθλητή Φάμπιο Κρες.

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Με σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο Έλληνας αθλητής άνοιξε γρήγορα τη διαφορά από τους αντιπάλους του και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 06:50.92. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Γερμανός, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Ουκρανός Ίγκορ Κμάρα με χρόνο 06:56.80.

Από την άλλη μεριά, ο Στέφανος Ντούσκος κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, εξασφαλίζοντας ακόμη ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παρότι δεν μπήκε δυνατά στην εκκίνηση, στη συνέχεια αύξησε τον ρυθμό του και κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους της κούρσας, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του στην τρίτη θέση. Αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.