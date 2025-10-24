O 34χρονος ολυμπιονίκης έκανε μια σπουδαία προσπάθεια σήμερα (24/10) στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας αλλά ένα μικρό βήμα στην έξοδό του τον κράτησε 5ο στη βαθμολογία.

Ο σπεσιαλίστας των κρίκων, με 14 χρυσά μετάλλια στη συλλογή του, βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.7000, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.

Στον τελικό ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε προκριθεί ως 5ος με βαθμολογία 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.700) ενώ αμέσως μετά τον προκριματικό είχε τονίσει ότι το «κλειδί» στον τελικό θα ήταν η έξοδός του.

Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ, που αγωνίστηκε τελευταίος, ήταν ο γυμναστής που πραγματοποίησε την καλύτερο έξοδο, ο Αμερικανός έλαβε 14.700 β. (βαθμός δυσκολίας 6.000, εκτέλεση 8.700), κι αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ξεπέρασε τον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 14.566 (5.700-8.866), ενώ το χάλκινο πήρε ο Κινέζος, Σινγκγιού Λαν με 14.500 (5.900-8.600).

Η κατάταξη του τελικού

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336