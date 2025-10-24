O 34χρονος ολυμπιονίκης έκανε μια σπουδαία προσπάθεια σήμερα (24/10) στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας αλλά ένα μικρό βήμα στην έξοδό του τον κράτησε 5ο στη βαθμολογία.
Ο σπεσιαλίστας των κρίκων, με 14 χρυσά μετάλλια στη συλλογή του, βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.7000, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.
Στον τελικό ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε προκριθεί ως 5ος με βαθμολογία 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.700) ενώ αμέσως μετά τον προκριματικό είχε τονίσει ότι το «κλειδί» στον τελικό θα ήταν η έξοδός του.
Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ, που αγωνίστηκε τελευταίος, ήταν ο γυμναστής που πραγματοποίησε την καλύτερο έξοδο, ο Αμερικανός έλαβε 14.700 β. (βαθμός δυσκολίας 6.000, εκτέλεση 8.700), κι αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.
Ξεπέρασε τον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 14.566 (5.700-8.866), ενώ το χάλκινο πήρε ο Κινέζος, Σινγκγιού Λαν με 14.500 (5.900-8.600).
Η κατάταξη του τελικού
- 1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700
- 2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
- 3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
- 4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
- 5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300
- 6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
- 7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933
- 8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336