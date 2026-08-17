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Οι αστυνομικές αρχές και οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση οικείου προσώπου δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Γκρίνβιλ διεξάγει έρευνα για τα αίτια του θανάτου σε συνεργασία με το γραφείο του ιατροδικαστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή στοιχεία που να υποδεικνύουν τον τρόπο απώλειας της ζωής της.

Ο πατέρας της ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατό της και ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

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Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον χώρο του Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της βραβευμένης ηθοποιού Hayden Panettiere, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νότια Καρολίνα την Κυριακή 16.08, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση του Γκρίνβιλ, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της ήταν εκείνο που κάλεσε τις Αρχές, αφού τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

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Αστυνομικοί και διασώστες του EMS έφτασαν στο σημείο περίπου στις 13:50 και επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι η γυναίκα που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της ήταν η Hayden Panettiere.

Ο πατέρας της ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατό της με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ABC News. “Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Hayden . Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που προσέφερε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι την γνώριζαν και στα εκατομμύρια που την είχαν παρακολουθήσει στην οθόνη”, ανέφερε ο πατέρας της Panettiere.

Hayden Panettiere has died at age 36.



"It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden," her father said in a statement to ABC News. "She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to all who knew her —… pic.twitter.com/J2cAZbFsAr — Entertainment Tonight (@etnow) August 17, 2026

Με την οικογένεια να βιώνει αυτή την «απίστευτη απώλεια», ο πατέρας της ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή των μελών της.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δείχνει εγκληματική ενέργεια, ενώ οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις που να δημιουργούν υποψίες για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της. Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι το τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 πραγματοποιήθηκε από άνθρωπο που γνώριζε την Panettiere.

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Η ηθοποιός είχε φύγει από το Λος Άντζελες με προορισμό το Γκρίνβιλ και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στην περιοχή μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η εκπρόσωπός της, Kasey Kitchen, επιβεβαίωσε στο NBC News ότι οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Η μάχη με τον εθισμό και η η σχέση με την κόρη της

Η Hayden Panettiere γεννήθηκε το 1989 και έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική από παιδί. Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville».

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Τον Μάιο κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», στην οποία η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί-σταρ, αλλά και για τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, η οποία υπήρξε στο παρελθόν μάνατζέρ της.

Στο βιβλίο αναφέρθηκε επίσης στο ψυχικό τραύμα που βίωσε μετά τον δύσκολο τοκετό της το 2014, καθώς και στη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και τον εθισμό. Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με ουσίες ήδη από την ηλικία των 20 ετών.

Η Panettiere απέκτησε μία κόρη, την Κάγια, από τη σχέση της με τον Ουκρανό πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο, αδελφό του δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια νωρίτερα φέτος, η Κάγια ζει στην Ουκρανία με τον πατέρα της.

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“Η ιδέα ότι κάποιος θα πιστέψει ότι απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτή την απόφαση μου ραγίζει την καρδιά και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα”, είχε σχολιάσει μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, όπου αναφέρεται εκτενώς και στην απόφασή της να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον Κλίτσκο.

Σύμφωνα με την ίδια, η Κάγια ζούσε από μικρή με τον πατέρα της εξαιτίας των προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετώπιζε η ηθοποιός.

Ο αδελφός της Hayden Panettiere, Τζάνσεν, έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 28 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, ο θάνατός του οφειλόταν σε επιπλοκές που συνδέονταν με μεγαλοκαρδία και πάθηση της αορτικής βαλβίδας.

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