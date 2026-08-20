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Η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία της στον ατζέντη της, θεωρώντας τον συγκεκριμένο χαρακτήρα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για την καριέρα της.

Οι υπεύθυνοι της παραγωγής απέρριψαν το αίτημά της, κρίνοντας πως ήταν απαραίτητο να ενσαρκώσει τον ρόλο της Φοίβης Μπουφέ.

Η Κούντροου ανέφερε ότι κατά την έναρξη της πορείας της αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα εμφάνισης της εποχής.

Παρά τις παρατηρήσεις για την εξωτερική της εμφάνιση, η ίδια δήλωσε πως δεν επιθυμούσε να περιοριστεί σε ρόλους που βασίζονταν μόνο στην ομορφιά.

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Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε πως αρχικά ενδιαφερόταν να υποδυθεί τη Ρέιτσελ στη σειρά «Φιλαράκια», έναν ρόλο που τελικά κατέληξε στην Τζένιφερ Άνιστον.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Φοίβη Μπουφέ και κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της, ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί σε πρώτη φάση πως η Ρέιτσελ θα προσέλκυε το ερωτικό ενδιαφέρον του Ρος στην δημοφιλή σειρά.

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Μιλώντας στο The Hollywood Reporter για τις οντισιόν που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της, η Κούντροου εξήγησε πως είχε εκφράσει στον ατζέντη της την επιθυμία να υποδυθεί τη Ρέιτσελ, έχοντας στο μυαλό της έναν συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα.

«Χαζή όπως είμαι, είπα: “Α, ξέρετε κάτι; Πρέπει να πω ότι η Ρέιτσελ είναι Εβραία. Και, πω πω, μου αρέσει πολύ να υποδύομαι μια Εβραία Αμερικανίδα Πριγκίπισσα”».

Μόνο αργότερα συνειδητοποίησε ότι η Ρέιτσελ θα ήταν η γυναίκα με την οποία θα συνδεόταν ερωτικά ο Ρος. Όπως περιέγραψε, τότε είπε στον ατζέντη της: «Μπορώ να υποδυθώ την Εβραία Αμερικανίδα Πριγκίπισσα και να το κάνω πραγματικά αστείο». Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Μάλιστα. Λοιπόν, θα τους το πούμε (στους δημιουργούς της σειράς)».

Η Κούντροου ανέφερε ότι στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της παραγωγής της εξήγησαν πως υπήρχε διαφορετικό σχέδιο για εκείνη. «Τελικά είπαν: “Όχι, όχι. Τους είναι πολύ δύσκολο να βρουν την Φοίβη. Δεν θα το ρισκάρουν αυτό”. Οπότε αυτός ήταν ο ευγενικός τρόπος να μου πουν: “Ναι, δεν είσαι η ερωτική σύντροφος”».

Η ηθοποιός εξήγησε παράλληλα ότι όταν ξεκινούσε την καριέρα της δεν ταίριαζε στην εικόνα που, όπως υποστήριξε, αναζητούσαν τότε οι υπεύθυνοι για τους γυναικείους ρόλους στις κωμικές σειρές. «Δεν έμοιαζα με τις γυναίκες που επιλέγονταν για τακτικούς ρόλους σε κωμικές σειρές.

Εξακολουθούσαν να θέλουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση: Πολύ όμορφη και ελκυστική και όλα αυτά – και όχι και τόσο αστεία». Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι υπεύθυνοι του casting τής είχαν μιλήσει ανοιχτά για την εμφάνισή της. «Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είσαι πανέμορφη» και αυτοί θέλουν πανέμορφες».

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Η ίδια, πάντως, υποστήριξε πως δεν την ενόχλησε ιδιαίτερα η συγκεκριμένη άποψη και πως δεν επιθυμούσε να περιοριστεί σε έναν ρόλο που θα βασιζόταν αποκλειστικά στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Και εγώ έλεγα: “Εντάξει, το κατάλαβα. Εξάλλου, δεν έχει σημασία μόνο η εμφάνισή σου, έχει σημασία και το πώς παίζεις. Δεν είμαι “χαριτωμένη”. Και, Θεέ μου, δεν ήθελα να είμαι χαριτωμένη”», κατέληξε.

(Με πληροφορίες από The Telegraph)

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