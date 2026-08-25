Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηθοποιός Μπίλι Ζέιν πραγματοποιεί τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα και μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Στη δημοσίευσή του χρησιμοποίησε ένα χιουμοριστικό λογοπαίγνιο με τον τίτλο της ταινίας «Grease», αναδεικνύοντας τη σύνδεσή του με τη χώρα.

Ο γνωστός ηθοποιός διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς οι γονείς του έχουν ελληνικές ρίζες με καταγωγή από τη Χίο και τη Μάνη.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στον «Τιτανικό» το 1997.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ηθοποιός Μπίλι Ζέιν, ο οποίος επέλεξε τη χώρα μας για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές του και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή του.

Ο γνωστός ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή του στα social media με τη φράση «#greece is the word», κάνοντας ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο με το «Grease is the word», τη χαρακτηριστική φράση από το τραγούδι «Grease» του Frankie Valli, που ακούστηκε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1978.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπίλι Ζέιν αντικατέστησε τη λέξη «Grease» με το «Greece», παραπέμποντας με χιουμοριστικό τρόπο στην Ελλάδα και στη σχέση του με τη χώρα, η οποία δεν είναι μόνο τουριστική αλλά έχει και οικογενειακές ρίζες.

Οι ελληνικές ρίζες του Μπίλι Ζέιν

Ο William George Zane Jr., όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1966 στο Σικάγο και μεγάλωσε σε ελληνορθόδοξη οικογένεια.

Οι γονείς του, Thalia και William George Zane Sr., είναι ελληνικής καταγωγής. Από την πλευρά της μητέρας του, οι οικογενειακές του ρίζες συνδέονται με τη Χίο, ενώ η οικογένεια του πατέρα του κατάγεται από τη Μάνη.

Το αρχικό οικογενειακό επώνυμο ήταν «Ζανετάκος», το οποίο στη συνέχεια αγγλοποιήθηκε σε «Zane».

Η πορεία του στον κινηματογράφο

Η κινηματογραφική καριέρα του Μπίλι Ζέιν ξεκίνησε το 1985, όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Back to the Future», υποδυόμενος τον Match. Τον ίδιο ρόλο επανέλαβε το 1989 στο «Back to the Future Part II».

Advertisement

Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο αυστραλιανό θρίλερ «Dead Calm», μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν και τον Σαμ Νιλ, ενώ το 1996 ανέλαβε τον ρόλο του Kit Walker στην κινηματογραφική μεταφορά του «The Phantom».

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Memphis Belle», «Orlando», «Tombstone», «Demon Knight», «The Believer» και «Silver City», ενώ έχει συμμετάσχει και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Twin Peaks».

Η μεγάλη επιτυχία με τον «Τιτανικό»

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ήρθε το 1997, όταν ο Μπίλι Ζέιν συμμετείχε στον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον, μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Στην ταινία υποδύθηκε τον Κάλεντον Χόκλι, τον πλούσιο και αυταρχικό αρραβωνιαστικό της Ρόουζ, την οποία ενσάρκωσε η Κέιτ Γουίνσλετ. Ο χαρακτήρας του βρέθηκε απέναντι στον Τζακ Ντόσον, τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Η ερμηνεία του του χάρισε υποψηφιότητα στα MTV Movie Awards του 1998 στην κατηγορία Best Villain («Καλύτερος Κακός»). Παράλληλα, ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη του καστ του «Τιτανικού» ήταν υποψήφιοι στα Screen Actors Guild Awards για την καλύτερη συνολική ερμηνεία καστ σε κινηματογραφική ταινία.

Advertisement

Με τις φετινές διακοπές του στην Ελλάδα, ο Μπίλι Ζέιν φαίνεται να συνδυάζει την καλοκαιρινή του απόδραση με έναν ιδιαίτερο δεσμό που έχει με τη χώρα, λόγω της ελληνικής καταγωγής της οικογένειάς του.