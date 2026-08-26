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Ο καλλιτέχνης παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της μητέρας του, η οποία απεβίωσε τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από είκοσι εννέα χρόνια διαμονής της εκεί.

Η διαδικασία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιος να τον περιμένει στην Αθήνα, αναζητώντας παρηγορότητα στην αγκαλιά της κόρης του.

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Μια τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του μοιράστηκε στα social media ο Σωκράτης Αλαφούζος, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη δύσκολη στιγμή που άδειασε το σπίτι της μητέρας του και παρέδωσε τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, έπειτα από 29 χρόνια. Όπως εξομολογήθηκε, η διαδικασία τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως πλέον δεν υπάρχει κάποιος στην Αθήνα να τον περιμένει.

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Μέσα στη συγκίνησή του, στράφηκε στην αγκαλιά της κόρης του, την οποία χαρακτήρισε πηγή παρηγοριάς και δύναμης.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πιά, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει.” Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά…

Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά. Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πιά… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».