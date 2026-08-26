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Ο εκλιπών έγινε παγκοσμίως γνωστός για τους ρόλους του σε εμβληματικές παραγωγές, όπως το Rocky Horror Picture Show και η τηλεοπτική μεταφορά του It.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, ο Βρετανός καλλιτέχνης διακρίθηκε τόσο στο θεατρικό σανίδι του Λονδίνου και του Μπρόντγουεϊ όσο και στην τηλεόραση.

Ο Κάρι απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Daytime Emmy για τη δουλειά του ως ηθοποιός φωνής και τριών υποψηφιοτήτων για βραβείο Tony.

Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012, ο ηθοποιός περιόρισε τις εμφανίσεις του, εστιάζοντας κυρίως σε ρόλους φωνής και επιλεγμένα καλλιτεχνικά πρότζεκτ.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, ο ταλαντούχος ηθοποιός Τιμ Κάρι, γνωστός για τις ταινίες «Rocky Horror Picture Show» και «It». Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Κάρι, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από μία δεκαετία, έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Είχε υποδυθεί επίσης τον Πένιγουαϊζ στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στο «Home Alone 2: Lost in New York». Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη τα «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».

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rest in peace, tim curry 🕊️ pic.twitter.com/iCZvcrUADB — solelynostalgia (@solelynostalgia) August 26, 2026

Η σπουδαία καριέρα

Ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1960, πριν γνωρίσει τη μεγάλη του επιτυχία με το «The Rocky Horror Picture Show».

Αν και αρχικά η ταινία δεν είχε τύχει ιδιαίτερης αποδοχής από τους κριτικούς, απέκτησε στη συνέχεια δεύτερη ζωή και εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο μέσα από τις μεταμεσονύκτιες προβολές, όπως συνέβη δεκαετίες αργότερα με το «The Room».

Tim Curry dead at 80 after legendary film career https://t.co/3CiAdlbUys pic.twitter.com/irO5bWYxyO — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Ο Βρετανός σταρ έκανε τα πρώτα του βήματα στο θεατρικό σανίδι του Γουέστ Εντ, πρωταγωνιστώντας στην αυθεντική λονδρέζικη παραγωγή του «Hair» το 1968, αμέσως μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.

Επέστρεφε στο θέατρο ξανά και ξανά σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παίζοντας για το κοινό τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Το 2004 υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Βασιλιά Αρθούρο στο μιούζικαλ «Spamalot» στο Μπρόντγουεϊ. Στη διαδρομή του τιμήθηκε με τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Tony και δύο για βραβείο Laurence Olivier για την προσφορά του στο θέατρο.

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Στις μεταγενέστερες κινηματογραφικές του δουλειές περιλαμβάνονται ο ρόλος του Ρούστερ Χάνιγκαν στην ταινία «Annie» (1982) διπλά στη Κάρολ Μπερνέτ και τη Μπερναντέτ Πίτερς, ο ρόλος του μπάτλερ Γουάντσγουορθ στο καλτ διαχρονικό φιλμ «Clue» (1985), καθώς και ο Λονγκ Τζον Σίλβερ στην ταινία «Muppet Treasure Island» (1996).

The Rocky Horror Picture Show was the movie that made me fall in love with Tim Curry, no one could ever play Frank N Furter the way that he did, I just can’t believe he’s gone this has hit me so hard pic.twitter.com/bscThqk26T — retrocvnt (@retrocvnty) August 26, 2026

Το 2020, ο Κάρι και η Μπερνέτ συναντήθηκαν ξανά διαδικτυακά για να συζητήσουν για τους σκοτεινούς χαρακτήρες τους στην ταινία «Annie», σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Forbes. «Ο Ρούστερ ήταν ένας απατεώνας, και ο κόσμος λατρεύει τέτοιους χαρακτήρες», εξήγησε ο Κάρι. «Είχε πολύ πλάκα. Το προσέγγισα πολύ με τον δικό μου τρόπο, αλλά οι τρεις μας είμασταν πολύ δεμένοι. Ήμασταν σαν τους Τρεις Σωματοφύλακες. Η Κάρολ είναι, φυσικά, ένας μύθος και ενδεχομένως η πιο αστεία γυναίκα στον κόσμο».

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Ο Κάρι εμφανίστηκε επίσης ευρέως στην τηλεόραση, υποδυόμενος μεταξύ άλλων τον τρομακτικό κλόουν Πένιγουαϊζ (Pennywise) στην τηλεοπτική μίνι σειρά «It» του 1990, μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου του Στίβεν Κινγκ. Παράλληλα, υπήρξε παραγωγικότατος ηθοποιός φωνής, κερδίζοντας βραβείο Daytime Emmy το 1991 για τη δουλειά του στη σειρά «Peter Pan and the Pirates». Το έργο του στις μεταγλωττίσεις και στις αφηγήσεις περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφημένα βιβλία (audiobooks), ενώ κυκλοφόρησε και τρεις μουσικούς δίσκους: «Read My Lips» (1978), «Fearless» (1979) και «Simplicity» (1981).

Το πρόβλημα υγείας

Το 2012, ο Κάρι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ηθοποιός, που δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν έχει παιδιά, περιόρισε σημαντικά τις υποκριτικές του εμφανίσεις, εστιάζοντας κυρίως σε ρόλους φωνής.

Παρόλα αυτά, το 2016 εντάχθηκε στο καστ του «The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again», μιας τηλεοπτικής αναβίωσης της εμβληματικής ταινίας, υποδυόμενος τον αφηγητή και εγκληματολόγο. Μιλώντας τότε στο περιοδικό PEOPLE για την επιστροφή του, ο Κάρι είχε δηλώσει: «Το να επιστρέφω σε αυτό το πρότζεκτ, το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, είναι πολύ συναρπαστικό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι κάτι πολύ κοντινό σε μένα». Η Λαβέρν Κοξ, που υποδύθηκε τον Δρ Φρανκ-Ν-Φέρτερ στη νέα εκδοχή, πρόσθεσε ότι ο Κάρι ήταν «απίστευτα υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός και τρομερά αστείος».

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Το 2015, ο Κάρι τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στα βραβεία Actors Fund Tony Awards Viewing Party.