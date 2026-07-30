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Η μητέρα της, Κέιτι Χολμς, δεν αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη, καθώς γνώριζε εδώ και καιρό την επιθυμία της κόρης της.

Η αλλαγή του επωνύμου αποτελεί προϊόν μιας σταδιακής διαδικασίας και όχι μιας στιγμιαίας απόφασης, την οποία η Κέιτι Χολμς σέβεται απόλυτα.

Η νεαρή κοπέλα έλαβε την απόφαση αυτόνομα, χωρίς να δεχθεί πίεση ή ενθάρρυνση από το περιβάλλον της.

Η επιλογή του νέου επωνύμου είχε ήδη φανεί στην τελετή αποφοίτησής της από το λύκειο τον Ιούνιο του 2024.

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Στο πλευρό της κόρης της, Σούρι, βρίσκεται η Κέιτι Χολμς μετά την απόφασή της να αφαιρέσει και επίσημα το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ, και να χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Σούρι Νοέλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Page Six, η ηθοποιός γνώριζε εδώ και καιρό την επιθυμία της 20χρονης και δεν αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη. Όπως ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους, η Σούρι διακρινόταν πάντοτε για την ανεξαρτησία της και την αποφασιστικότητά της.

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«Η Κέιτι δεν εξεπλάγη από την απόφαση της Σούρι να αφαιρέσει και νομικά το “Κρουζ” από το επώνυμό της. Πάντα ήταν ανεξάρτητη και σίγουρη όταν έπαιρνε τις αποφάσεις της» ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι η αλλαγή του επωνύμου δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης, αλλά μιας διαδικασίας που εξελίχθηκε σταδιακά, με την Κέιτι Χολμς να σέβεται πλήρως την επιλογή της κόρης της.

How Katie Holmes feels about Suri dropping estranged dad Tom Cruise’s last name https://t.co/c4tBe3gcRj pic.twitter.com/fD9U6Y16FO — Page Six (@PageSix) July 29, 2026

«Δεν ήταν κάτι που συνέβη μέσα σε μια νύχτα. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε με την πάροδο του χρόνου και η Κέιτι σεβάστηκε τη διαδικασία της Σούρι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια πηγή επισήμανε ότι η Σούρι βρίσκεται πλέον σε ηλικία που μπορεί να καθορίζει μόνη της τις επιλογές της, ενώ η μητέρα της τη στηρίζει ανεπιφύλακτα.

«Είναι αρκετά μεγάλη για να παίρνει τις αποφάσεις της. Στηρίζει πλήρως ό,τι θεωρεί σωστό για τον εαυτό της». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν επηρεάστηκε από την Κέιτι Χολμς: «Δεν ήταν κάτι που η Κέιτι πίεσε ή ενθάρρυνε. Ήταν αποκλειστικά απόφαση της Σούρι».

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Η επίσημη αλλαγή του επωνύμου έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα της Page Six, σύμφωνα με το οποίο η 20χρονη επέλεξε να χρησιμοποιεί ως επώνυμο το μεσαίο όνομα της μητέρας της, «Νοέλ».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται πως είχε υιοθετηθεί ήδη εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η Σούρι είχε εμφανιστεί ως «Σούρι Νοέλ» στο πρόγραμμα της τελετής αποφοίτησής της από το λύκειο, τον Ιούνιο του 2024.

Η Κέιτι Χολμς και ο Τομ Κρουζ έγιναν γονείς της Σούρι τον Απρίλιο του 2006, ενώ παντρεύτηκαν λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο γάμος τους έληξε το 2012 με διαζύγιο.

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Ο Τομ Κρουζ είναι επίσης πατέρας της 33χρονης Μπέλα και του 31χρονου Κόνορ, παιδιών που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Νικόλ Κίντμαν. Μετά τον χωρισμό της από τον διάσημο ηθοποιό, η Κέιτι Χολμς ανέλαβε ουσιαστικά την ανατροφή της Σούρι, μεγαλώνοντάς τη στη Νέα Υόρκη.