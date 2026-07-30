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Οι τρεις που συνελήφθησαν για τη φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδή φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να πάρουν τον χαλκό, σύμφωνα με την έρευνα στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Κάμερες κατέγραψαν τρία οχήματα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και να αποχωρούν λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλεξαν, παράλληλα, μαρτυρίες που συνέδεσαν τα συγκεκριμένα οχήματα με τους συλληφθέντες. Επίσης, ίχνη από καμένα καλώδια εντοπίστηκαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράστες έβαλαν φωτιά στα καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης, ένας από τους κατηγορούμενους οδηγούσε το βαν που είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας να αποχωρεί από την περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Σε βάρος και των τριών υπόπτων σχηματίστηκε δικογραφία.