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Ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα δημιουργεί η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, από κοινού με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Η υποχώρηση της τιμής του Brent, που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και στις ενδείξεις ότι ενισχύονται οι διπλωματικές προσπάθειες αντί για νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων. Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη υποχώρησε στα 2,02 ευρώ από 2,06 ευρώ στο τέλος Ιουλίου.Tο κατά πόσο η μείωση θα περάσει πλήρως στην αντλία θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και τον ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Παράλληλα, η αγορά χονδρικής αναμένει μικρή μείωση στην αμόλυβδη, αλλά αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.

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