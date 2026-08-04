Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε οριακά στις 107,6 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα υψηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Οι κατασκευές και το λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν άνοδο, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη των νοικοκυριών για τις μελλοντικές τους αγορές.

Αντιθέτως, η βιομηχανία και ο τομέας των υπηρεσιών καταγράφουν επιβράδυνση, επηρεασμένοι από τη μειωμένη ζήτηση και τις διεθνείς οικονομικές αβεβαιότητες.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς ανά κλάδο, καθώς οι επενδύσεις και η κατανάλωση στηρίζουν τη θετική της πορεία.

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Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε θετικό έδαφος, όμως η εικόνα της μόνο ομοιόμορφη δεν είναι. Τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο δείχνουν ότι άλλοι κλάδοι επιταχύνουν και άλλοι φρενάρουν, δημιουργώντας μια οικονομία «δύο ταχυτήτων».

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε οριακά στις 107,6 μονάδες, από 108,2 τον Ιούνιο, παραμένοντας όμως αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 25 ετών. Η μικρή αυτή κάμψη δεν σημαίνει ανατροπή της θετικής πορείας, αλλά αποτυπώνει ότι οι διεθνείς αβεβαιότητες, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν διαφορετικά κάθε τομέα της οικονομίας.

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Εκεί που η οικονομία ανεβαίνει

Τα πιο θετικά νέα έρχονται από τις κατασκευές, κυρίως χάρη στα δημόσια έργα και στα έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, το λιανικό εμπόριο εμφανίζει σημαντική βελτίωση, καθώς οι επιχειρήσεις δηλώνουν πιο αισιόδοξες τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές πωλήσεις τους.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς περισσότερα νοικοκυριά πιστεύουν ότι τα οικονομικά τους μπορούν να βελτιωθούν και δηλώνουν μεγαλύτερη διάθεση να προχωρήσουν σε σημαντικές αγορές.

Εκεί που εμφανίζονται σύννεφα

Στον αντίποδα, η βιομηχανία παρουσιάζει μικρή επιβράδυνση. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες για την παραγωγή των επόμενων μηνών, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ζήτηση, ιδιαίτερα από το εξωτερικό.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες καταγράφουν αισθητή επιδείνωση, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες τόσο για την τρέχουσα όσο και για τη μελλοντική ζήτηση.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθούν να διατηρούν υψηλή την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Η συνολική εικόνα

Δείκτης Ιούνιος 2026 Ιούλιος 2026 Τάση Οικονομικό κλίμα 108,2 107,6 ▼ Οριακή υποχώρηση Καταναλωτική εμπιστοσύνη – Σημαντική βελτίωση ▲

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Κλάδος Εικόνα Ιουλίου Κατασκευές ▲ Άνοδος, κυρίως από δημόσια έργα Λιανικό εμπόριο ▲ Ισχυρή βελτίωση πωλήσεων και προσδοκιών Καταναλωτική εμπιστοσύνη ▲ Σημαντική άνοδος Βιομηχανία ▼ Ήπια επιδείνωση Υπηρεσίες ▼ Αισθητή υποχώρηση

Τι προβληματίζει τις επιχειρήσεις

Παράγοντας Επίδραση Γεωπολιτικές εντάσεις Διατηρούν υψηλή την αβεβαιότητα Πληθωρισμός Αυξάνει το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά Ζήτηση από το εξωτερικό Πιο αδύναμη για μέρος της βιομηχανίας Έλλειψη εργατικού δυναμικού Παραμένει βασικό εμπόδιο κυρίως στις κατασκευές

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς. Οι επενδύσεις στα δημόσια έργα, η κατανάλωση και ο τουρισμός στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η βιομηχανία και οι υπηρεσίες επηρεάζονται περισσότερο από τη διεθνή αβεβαιότητα. Το ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα ωθήσει σε μία ανάπτυξη με ισορροπημένα χαρακτηριστικά και όφελος για όλους.