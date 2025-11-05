Το ΙΟΒΕ κατέγραψε ελαφρά βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες από 106,2 τον Σεπτέμβριο. Η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στη θετική δυναμική των επιχειρηματικών προσδοκιών, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε εκ νέου, επιβεβαιώνοντας το κλίμα επιφυλακτικότητας στα νοικοκυριά.

Η βελτίωση αντικατοπτρίζει ενίσχυση στους τομείς των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, όπου οι επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα και πωλήσεις. Στις υπηρεσίες, ο δείκτης εκτινάχθηκε στις 123,9 μονάδες, με αισιοδοξία για την τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση. Στο λιανικό εμπόριο, ο δείκτης ανέβηκε στις 106,4 μονάδες, με ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. Οι κατασκευές ενισχύθηκαν οριακά, κυρίως λόγω των ιδιωτικών έργων, παρά τις πιέσεις στην απασχόληση. Αντίθετα, η βιομηχανία εμφάνισε ήπια κάμψη (104,9 μον.), λόγω περιορισμένων προβλέψεων για παραγωγή και εξαγωγές.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στις -47,6 μονάδες — τη χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ. Οι Έλληνες παραμένουν απαισιόδοξοι για την οικονομική πορεία της χώρας και των νοικοκυριών τους, αν και παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάθεση για σημαντικές αγορές. Η επίμονη ακρίβεια και η αβεβαιότητα για τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζουν να λειτουργούν ανασταλτικά.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία των επιχειρήσεων, η κόπωση της ανάπτυξης και η επιμονή του πληθωρισμού δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης, με περιορισμένα περιθώρια ταχείας βελτίωσης χωρίς νέες επενδύσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.