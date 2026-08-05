Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,064 ευρώ.

Οι Κυκλάδες καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στη χώρα, ενώ η Ημαθία αναδεικνύεται ως ο οικονομικότερος νομός για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.

Η διαφορά τιμής μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου νομού φτάνει τα 29 λεπτά ανά λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό των οδηγών.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ταξιδιώτες να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους πριν από την επιβίβαση σε πλοία, αποφεύγοντας έτσι το υψηλότερο κόστος των νησιωτικών περιοχών.

Οι εντατικοί έλεγχοι της Πολιτείας περιόρισαν τις ανατιμήσεις, διατηρώντας τις τιμές της αμόλυβδης οριακά κάτω από τα δύο ευρώ στις μεγάλες αστικές αγορές.

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Η καλοκαιρινή έξοδος κορυφώνεται, όμως το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,064 ευρώ. Πίσω όμως από τους μέσους όρους κρύβονται τεράστιες διαφορές από νομό σε νομό.

Η ακριβότερη αμόλυβδη στην Ελλάδα πωλείται στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 2,271 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται επίσης στις Κυκλάδες, με 2,277 ευρώ ανά λίτρο. Στις πρώτες θέσεις της ακρίβειας ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα και η Λέσβος.

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Από την άλλη πλευρά, η Ημαθία αναδεικνύεται ο φθηνότερος νομός τόσο για την απλή αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές τιμές καταγράφονται επίσης στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη.

έως 14,5 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα

Η διαφορά μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου νομού στην απλή αμόλυβδη φτάνει τα 29 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων μπορεί να πληρώσει έως και 14,5 ευρώ περισσότερα, μόνο και μόνο επειδή ανεφοδιάστηκε σε διαφορετικό νομό.

Οι ακριβότεροι νομοί στα καύσιμα

Θέση Αμόλυβδη 95 οκτ. Τιμή (€/λίτρο) Πετρέλαιο Κίνησης Τιμή (€/λίτρο) 1 Κυκλάδες 2,271 Κυκλάδες 2,277 2 Δωδεκάνησα 2,148 Δωδεκάνησα 2,156 3 Κεφαλονιά 2,103 Ευρυτανία 2,142 4 Λευκάδα 2,101 Λευκάδα 2,140 5 Λέσβος 2,096 Κεφαλονιά 2,134

Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων – στοιχεία 3 Αυγούστου 2026.

Οργανώστε τον… ανεφοδιασμό σας!

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και οι διαφορές στις τιμές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Όσοι ταξιδεύουν οδικώς προς τη Βόρεια Ελλάδα ή πρόκειται να μεταφέρουν το αυτοκίνητό τους με πλοίο σε κάποιο νησί, έχουν έναν επιπλέον λόγο να οργανώσουν τον ανεφοδιασμό τους.

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Στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές η βενζίνη είναι σημαντικά ακριβότερη εξαιτίας του μεταφορικού κόστους και της αυξημένης τουριστικής ζήτησης. Για τον λόγο αυτό, συμφέρει συνήθως να γεμίσει κανείς το ρεζερβουάρ πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, αποφεύγοντας τις υψηλότερες τιμές που συναντώνται στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Πού πωλούνται φθηνότερα τα καύσιμα

Θέση Φθηνότερη Αμόλυβδη Τιμή (€/λίτρο) Φθηνότερο Diesel Τιμή (€/λίτρο) 1 Ημαθία 1,983 Ημαθία 2,028 2 Κοζάνη 1,986 Σέρρες 2,029 3 Φλώρινα 1,989 Χίος 2,029 4 Θεσσαλονίκη 1,996 Φλώρινα 2,036 5 Αττική 1,997 Άρτα 2,037

Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων – στοιχεία 3 Αυγούστου 2026.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, στις μεγαλύτερες αγορές της χώρας η απλή αμόλυβδη εξακολουθεί να κινείται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, καθώς στην Αττική η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,997 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 1,996 ευρώ.

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Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι εντατικοί έλεγχοι της Πολιτείας στην αγορά καυσίμων, η συστηματική παρακολούθηση των τιμών και η προσπάθεια περιορισμού φαινομένων αισχροκέρδειας συνέβαλαν ώστε να μη δημιουργηθεί ένα γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων που θα οδηγούσε την αμόλυβδη πολύ πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στις μεγάλες αστικές περιοχές. Βεβαίως, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να ανατρέψουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά φαίνεται ότι λειτούργησαν ως ανάχωμα απέναντι σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση Ουκρανίας – Ρωσίας εξακολουθούν να «παίζει» με την τιμή στην αντλία…