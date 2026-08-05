Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γαλλικός όμιλος Meridiam εισέρχεται ως πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας που ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού έργου.

Παράλληλα, υπογράφεται τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για την έναρξη των απαραίτητων θαλάσσιων ερευνών στον βυθό της περιοχής.

Οι νέες συμβάσεις σηματοδοτούν την επανεκκίνηση των τεχνικών εργασιών μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων που οφείλονταν σε γεωπολιτικές προκλήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις.

Το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει καθοριστικά στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εν λόγω συμφωνία αφορά στην ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Advertisement

Advertisement

Επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Η συμφωνία

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της GSI από τη Meridiam, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς ομίλους αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία του έργου στις διεθνείς αγορές και να διευκολύνει την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Η επένδυση είχε βρεθεί επανειλημμένα κοντά στην ολοκλήρωσή της τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς όμως να ευοδωθεί. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές προσεγγίσεις Αθήνας και Λευκωσίας σχετικά με τη διαχείριση του έργου, είχαν οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις και προσωρινή αναστολή των διαδικασιών.

Το επόμενο τεχνικό ορόσημο

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συμφωνία με τη Nexans για την πραγματοποίηση των ερευνών στον θαλάσσιο βυθό. Οι εργασίες αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου, καθώς τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα καθορίσουν τη βέλτιστη χάραξη της διαδρομής του.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των τεχνικών εργασιών, βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας.

Γεωπολιτική σημασία

Πέρα από τον ενεργειακό του ρόλο, το Great Sea Interconnector διαθέτει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των διασυνδεδεμένων δικτύων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η είσοδος της Meridiam προσθέτει και ισχυρό γαλλικό επενδυτικό αποτύπωμα στο έργο, στοιχείο που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του αξιοπιστία. Παρά τις θετικές εξελίξεις, η επιτυχής υλοποίηση του έργου εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διαχείριση των γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη στάση της Άγκυρας να παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία του.