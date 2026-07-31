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Ο συλληφθείς φέρεται να πραγματοποίησε εχθρική παρακολούθηση της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι κατά το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2025.

Οι βρετανικές διωκτικές αρχές αιτήθηκαν τη σύλληψή του και δρομολόγησαν τις νομικές διαδικασίες για την έκδοσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη έρευνα που διενεργείται με βάση τον νέο βρετανικό Νόμο Εθνικής Ασφάλειας για ενέργειες που αφορούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξετάζει το είδος των πληροφοριών που φέρεται να συνέλεξε ο κατηγορούμενος και τον τρόπο μεταβίβασής τους.

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Συναγερμός έχει σημάνει σε Κύπρο και Βρετανία μετά τη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με φερόμενο στόχο τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτήρι.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις κυπριακές Αρχές, έπειτα από σχετικό αίτημα των βρετανικών διωκτικών αρχών. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την πιθανή έκδοσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η έρευνα για την υπόθεση.

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Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου χαρακτηρίζει την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για την πρώτη έρευνα που πραγματοποιείται με βάση τον νέο βρετανικό Νόμο Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act) για φερόμενες ενέργειες που σχετίζονται με βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ το επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται στη φερόμενη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσαν να αφορούν τη στρατηγικής σημασίας βρετανική βάση στην Κύπρο.

Ο 44χρονος με βρετανική και αζερική υπηκοότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όπως μεταδίδει το skynews, πρόκειται για τον Ρασάντ Σουλτάνοφ, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1981 και διαθέτει διπλή υπηκοότητα, βρετανική και αζερική.

Ο Σουλτάνοφ, κάτοικος του Ίσλινγκτον στο Λονδίνο, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου από τις κυπριακές Αρχές και έκτοτε κρατείται εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας για την πιθανή μεταφορά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα διεξάγεται από τη Διοίκηση Αντιτρομοκρατίας του Λονδίνου και αφορά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν στη RAF Ακρωτήρι μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025.

Στο μικροσκόπιο η φερόμενη παρακολούθηση της RAF Ακρωτηρίου

Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, ο 44χρονος φέρεται να πραγματοποίησε «εχθρική παρακολούθηση» της στρατιωτικής βάσης RAF Ακρωτήρι, η οποία αποτελεί ελεγχόμενη και απαγορευμένη περιοχή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια οι πληροφορίες που φέρεται να συγκέντρωσε διαβιβάστηκαν στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

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Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το είδος και την έκταση των δεδομένων που φέρεται να συλλέχθηκαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μεταφέρθηκαν προς τους αποδέκτες τους.

Πρώτη υπόθεση με βάση τον νέο νόμο εθνικής ασφάλειας

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις βρετανικές Αρχές, καθώς αποτελεί την πρώτη έρευνα που αφορά βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στο πλαίσιο του νέου National Security Act. Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) έχει εγκρίνει την άσκηση διώξεων βάσει των άρθρων 3 και 4 του νόμου, τα οποία αφορούν αδικήματα που συνδέονται με απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.

Η βάση RAF Ακρωτήρι, που βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά τη διαδικασία έκδοσης του 44χρονου στο Ηνωμένο Βασίλειο.