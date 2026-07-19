Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ντένα Καράρι, Αμερικανίδα πολίτης ιρανικής καταγωγής, επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 566 ημέρες κράτησης στο Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές την είχαν θέσει υπό περιορισμό τον Δεκέμβριο του 2024 με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Παρά την απουσία επίσημης φυλάκισης, η 53χρονη υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις και της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση της Καράρι, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως χειρονομία καλής θέλησης από την πλευρά του Ιράν.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η φιλανθρωπική δραστηριότητα της γυναίκας στο Ιράν αποτέλεσε την αιτία της στοχοποίησής της από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια Αμερικανίδα πολίτης, η οποία κρατήθηκε στο Ιράν για 566 ημέρες με την κατηγορία της κατασκοπείας, απελευθερώθηκε και προσγειώθηκε επιτέλους στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της. Η Ντένα Καράρι, ανακουφισμένη και ελεύθερη, φωτογραφίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο με μια αμερικανική σημαία στους ώμους της.

Επέστρεψε η Αμερικανίδα που κρατούνταν στο Ιράν με την κατηγορία της κατασκοπείας

«Καλώς όρισες στο σπίτι σου, Ντένα Καράρι. Από το Ιράν στη γη των ελευθέρων και την πατρίδα των γενναίων — μετά από 566 ημέρες άδικης κράτησης από το ιρανικό καθεστώς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο δικηγόρος της, Τζάρεντ Γκένσερ.

Advertisement

Advertisement

Welcome home #DenaKarari from #Iran to the land of the free and the home of the brave 🇺🇸 — after 566 days wrongly detained by the Iranian regime. THANK YOU to all who made this day possible, known and unknown. We must now redouble our efforts to get all the other Americans out! pic.twitter.com/g0huxfhZN3 — Jared Genser (@JaredGenser) July 19, 2026

Η Καράρι, η οποία έχει ιρανοαμερικανική υπηκοότητα, είχε τεθεί υπό κράτηση από Ιρανούς αξιωματούχους τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η 53χρονη κάτοικος της Καλιφόρνια εργαζόταν σε αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, ενώ παράλληλα είχε ενασχόληση με μια φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά στο Ιράν. Είχε ταξιδέψει στο Σιράζ για να επισκεφθεί μία οικογένεια, όταν οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας της κατέσχεσαν τα διαβατήρια, στερώντας της τη δυνατότητα να φύγει από τη χώρα.

Αν και αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή, δεν μπορούσε να φύγει από το Ιράν, λόγω της κατάσχεσης των ταξιδιωτικών της εγγράφων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν φυλακίστηκε ποτέ επίσημα σε σωφρονιστικό ίδρυμα, αλλά υποβλήθηκε σε εξαντλητικές και επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ τέθηκε υπό εξαιρετικά περιοριστικούς όρους τους τελευταίους μήνες.

Οι συνεργάτες της πιστεύουν ότι η φιλανθρωπική της δραστηριότητα για τα άπορα παιδιά στο Ιράν ήταν αυτή που τράβηξε την εχθρική προσοχή των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση της Καράρι, χαρακτηρίζοντάς την ως «χειρονομία καλής θέλησης» από την πλευρά του Ιράν.

«Το Ιράν επέτρεψε σε μια Αμερικανίδα πολίτη, η οποία είχε κρατηθεί άδικα τον Δεκέμβριο του 2024 υπό την “προεδρία” του Sleepy Joe Biden, να εγκαταλείψει τη χώρα», έγραψε στο Truth Social. «Πλέον βρίσκεται με ασφάλεια εκτός Ιράν και είναι σε καλή κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν!», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Advertisement

Η διπλωματία των ομήρων

Η απελευθέρωση της Ντένα Καράρι φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μακροχρόνια πρακτική της Τεχεράνης να ασκεί «διπλωματία των ομήρων», στοχοποιώντας άτομα με διπλή υπηκοότητα και ξένους πολίτες με απαγορεύσεις εξόδου ή αυθαίρετες κρατήσεις, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως πολιτικό μοχλό πίεσης.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σημειώνεται με φόντο την κατάρρευση των διαπραγματευτικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Με πληροφορίες από New York Post, Iran Wire

Advertisement