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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατασκοπεία.

Ο 35χρονος απολογήθηκε στην 4η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Thestival, αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση drone πάνω από τον χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν επιχείρησε να καταγράψει ή να διαβιβάσει στοιχεία που σχετίζονται με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπως φέρεται να είπε, πέταξε το drone στην περιοχή χωρίς να γνωρίζει ότι υπήρχε κάποιος περιορισμός, καθώς δεν είχε αντιληφθεί σχετική σήμανση που να υποδεικνύει απαγόρευση πτήσεων.

Κατά την απολογία του φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι χρησιμοποιεί συχνά το drone για λήψεις τοπίων και ότι δεν είχε καμία επαφή με πρόσωπα που θα μπορούσαν να του δώσουν οδηγίες ή να ζητήσουν πληροφορίες. Ο ίδιος ζει στην Ελλάδα πάνω από δύο δεκαετίες και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, ενώ, παρότι γεννήθηκε στα Σκόπια, διαθέτει βουλγαρικό διαβατήριο.