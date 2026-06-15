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Για κατασκοπεία συνελήφθη το περασμένο Σάββατο ένας 35χρονος Βούλγαρος στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, o άνδρας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 35χρονου, εντόπισαν ένα drone για το οποίο δεν είχε άδεια χειριστή ενώ στη μνήμη της συσκευής υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτογραφία που βρέθηκε απεικόνιζε τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη.