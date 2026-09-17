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Πεζοδρομείται πιλοτικά την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Λεωφόρος Νίκης, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή από τις 15:30΄ έως τις 20:30΄ δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφ. Νίκης, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου.

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Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και από τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγεται μόνο μέσω των οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως.

Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις πινακίδες σήμανσης και να προσαρμόζουν ανάλογα την ταχύτητα των οχημάτων τους στις οδούς περιμετρικά της Λεωφ. Νίκης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Προς δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο

Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε παράνομη στάθμευση πάνω σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής κίνησή τους.

Σήμερα, στο ιστορικό κέντρο υπάρχουν χωροθετημένες περίπου 1.400 θέσεις για την αποκλειστική στάθμευση δικύκλων, εκ των οποίων οι 610 υλοποιήθηκαν το 2025. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο αριθμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες και η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας αιτήθηκε τη δημιουργία νέων χώρων για παρκάρισμα.

Η μελέτη για τις 810 νέες θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων σε 30 χώρους στη Α’ Δημοτική Κοινότητα έχει ήδη εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή και θα τεθεί προς συζήτηση την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Από αυτές τις 810 θέσεις, οι 140 αντιστοιχούν σε 28 θέσεις στάθμευσης επισκεπτών με το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ενώ οι υπόλοιπες 670 σε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. καθώς για τη δημιουργία πέντε θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια απαιτείται μία θέση παρκαρίσματος αυτοκινήτου.

Με τις νέες θέσεις σε κεντρικούς δρόμους όπως είναι οι Δ.Γούναρη, Π.Μελά, Μητροπόλεως, Κουντουριώτου, Ιασωνίδου, Εθν.Αμύνης, Αλ.Σβώλου, Ερμού, Βενιζέλου, Κομνηνών, Βασ.Ηρακλείου, Βαλαωρίτου, Εγνατία, Δωδεκανήσου, Αγ.Σοφίας, Πολυτεχνείου κ.α., εκτιμάται, από τη δημοτική αρχή, πως θα απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από την παράνομη στάθμευση και θα αποδοθεί ο χώρος στους πεζούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ