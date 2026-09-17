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Επιχείρηση περισυλλογής και απομάκρυνσης των πυρομαχικών που είχαν βρεθεί τον Αύγουστο στον βυθό του όρμου της Ιεράπετρας άρχισε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Cretalive, στην περιοχή βρέθηκε εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση πυρομαχικών, με δύτες να αρχίζουν από το πρωί την υποβρύχια επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του υλικού.

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Όπως αναφέρει το radiolasithi.gr, τα πυρομαχικά περισυλλέγονται σταδιακά από τον βυθό και συγκεντρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν σε απομακρυσμένο και ασφαλές σημείο, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξουδετέρωσής τους.Τα αντικείμενα βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένη κατάσταση οξείδωσης.

Στον βυθό είχαν βρεθεί βλήματα όλμων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων, δεσμίδες φυσιγγίων και κιβώτια μεταφοράς πυρομαχικών. Το υλικό είχε εντοπιστεί εκατέρωθεν του υφάλου, σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθος τριών έως τεσσάρων μέτρων και περίπου 150 έως 200 μέτρα από την ακτή.

Η ανακάλυψη είχε οδηγήσει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.