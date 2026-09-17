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Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το νεογέννητο μωρό της όταν αυτό ήταν μόλις 17 ημερών.

Όπως αναφέρει το Cretalive, το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, στο Ηράκλειο, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

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Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.