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Για «απαράδεκτη» προσπάθεια να μετακυλιστούν ευθύνες στους διασώστες που κατέφθασαν στο ιατρείο, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε λόγο την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως υπογράμμισε, ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. «Η κλήση που δόθηκε στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε ως ανακοπή. Επομένως, γνώριζαν ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

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Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και όσα, όπως ανέφερε, προκύπτουν από τις καταθέσεις και τις περιγραφές των διασωστών, στο ιατρείο βρίσκονταν τέσσερα άτομα: Δύο γιατροί και δύο μέλη του προσωπικού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν τα τελευταία ήταν νοσηλευτές ή εργαζόμενοι στη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο κ. Παπαδήμας υποστήριξε ότι δεν άρχισε εγκαίρως αποτελεσματική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, επισημαίνοντας ότι κάθε λεπτό χωρίς επαρκή οξυγόνωση είναι κρίσιμο για τον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα.Όπως είπε, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, είδαν έναν άνδρα γιατρό να πραγματοποιεί θωρακικές συμπιέσεις με το ένα χέρι, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση επάνω σε καρέκλα-κρεβάτι.

«Για να είναι αποτελεσματική η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο απινιδωτής του ιατρείου φέρεται να μη λειτουργούσε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τοποθέτησαν δικό τους αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, χορήγησαν οξυγόνο μέσω ασκού αερισμού και άρχισαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ.

Καθώς δεν κατέστη δυνατό να αναταχθεί ο ασθενής στο σημείο, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, προκειμένου να επιχειρηθούν διασωλήνωση, χορήγηση φαρμάκων και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Ο ακριβής χρόνος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της ανακοπής έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και οι ενέργειες που είχαν προηγηθεί, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

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Ο κ. Παπαδήμας απάντησε και στις αιτιάσεις σχετικά με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο με ειδική καρέκλα και όχι με φορείο.

«Η καρέκλα είναι μέρος του εξοπλισμού του ασθενοφόρου και αποτελεί συνήθη πρακτική. Χρησιμοποιείται εκεί όπου δεν χωράει το φορείο, επειδή μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να μεταφερθεί μέσω του ασανσέρ», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου δεν επηρέασε τις προσπάθειες ανάνηψης και ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για την ταχύτερη μεταφορά του ασθενούς.

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Ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε επίσης γιατί ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και όχι στον κοντινότερο «Ευαγγελισμό».

Όπως ανέφερε, ο «Ευαγγελισμός» δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Αντίθετα, το «Ελπίς» βρισκόταν σε εφημερία, είχε ενημερωθεί για το επείγον περιστατικό και οι απαιτούμενες ιατρικές ομάδες ήταν σε ετοιμότητα για να παραλάβουν και να υποστηρίξουν τον ασθενή.

Μιλώντας την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε πως «με το που ενημερώθηκαν από το κέντρο ότι υπάρχει άτομο σε ανακοπή, έφτασαν στα 3 με 4 λεπτά, ανέβασαν όλο τον εξοπλισμό, απινιδωτή, λαρυγγική μάσκα, οξυγόνο, και ανέβηκαν επάνω».

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Όπως εξήγησε, οι διασώστες δεν μεταφέρουν απευθείας έναν ασθενή που βρίσκεται σε ανακοπή, αλλά προχωρούν πρώτα στην προβλεπόμενη διαδικασία ανάνηψης. «Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Δηλαδή, στο σημείο, αν μπορούσε να επανέλθει ο ασθενής, θα μπορούσαμε να τον είχαμε σώσει, κάτι που δεν έκαναν οι γιατροί», υποστήριξε.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ είπε επίσης ότι οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ημικαθιστή θέση και ότι ένας γιατρός πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι.

«Τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση, που πρέπει να τον βάλουν οριζόντια και να ξεκινήσει η ΚΑΡΠΑ, να κάνουν όταν έκανε ανακοπή, τη στιγμή που έκανε ανακοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτός που εκπαιδεύεται στον Ερυθρό Σταυρό για να μάθει τις πρώτες βοήθειες, σίγουρα από την πρώτη μέρα ξέρει ότι ΚΑΡΠΑ κάνουμε με δύο χέρια. Όχι να είσαι και γιατρός παθολόγος».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τραγουδιστής είχε μείνει για αρκετά λεπτά χωρίς να του παρέχεται, όπως υποστήριξε, κανονική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

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Ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ότι, αφού ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι ΚΑΡΠΑ και διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε επανέλθει, ξεκίνησε το επόμενο στάδιο, δηλαδή η μεταφορά του.

«Τον μεταφέραμε απευθείας με οξυγόνο, με την καρέκλα», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι οι διασώστες χρησιμοποίησαν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

«Δεν είχε σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί εμείς βάλαμε αυτόματο απινιδωτή», είπε, απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των διασωστών. «Οι διασώστες είναι επαγγελματίες και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν», κατέληξε.

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