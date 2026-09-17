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Τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού είχε ως αποτέλεσμα σύγκρουσή του με άλογο στην Κεφαλονιά.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος πήγαινε με το ηλεκτρικό πατίνι προς το Αργοστόλι και συγκρούστηκε με το άλογο, το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.

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Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.