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03:17 τα ξημερώματα.

Ένα ασθενοφόρο σταματά έξω από τα Επείγοντα ενός μεγάλου νοσοκομείου. Ένας άνδρας μεταφέρεται με έντονο πόνο στο στήθος. Μέσα σε λίγα λεπτά, γιατροί και νοσηλευτές δίνουν τη δική τους μάχη με τον χρόνο. Ταυτόχρονα, ένα μικρό φιαλίδιο αίματος ξεκινά μια διαδρομή που ο ασθενής δεν θα δει ποτέ. Το δείγμα του φτάνει στο εργαστήριο, όπου πρέπει να ταυτοποιηθεί, να αναλυθεί με ακρίβεια, να περάσει από ελέγχους ποιότητας και τελικά να δώσει ένα αποτέλεσμα στο οποίο η ιατρική ομάδα θα βασίσει κρίσιμες αποφάσεις.

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Ο άνθρωπος που παρέλαβε αυτό το δείγμα πιθανότατα δεν θα συναντήσει ποτέ τον ασθενή. Ο ασθενής, με τη σειρά του, ίσως να μη μάθει ποτέ το όνομά του. Κι όμως, η επιστημονική κρίση αυτού του ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Δεν βρίσκεται στο προσκήνιο της περίθαλψης. Δεν συνομιλεί με τον ασθενή. Δεν ανακοινώνει τη διάγνωση. Όμως η δουλειά του βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης ιατρικής: η αξιοπιστία μιας εξέτασης δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, εξαρτάται από τη γνώση, την εμπειρία και την ευθύνη του ανθρώπου που διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικά αξιόπιστο.

Συχνά λέγεται ότι περίπου το 70% των κλινικών αποφάσεων βασίζονται σε εργαστηριακά δεδομένα. Το ακριβές ποσοστό μπορεί να διαφέρει, όμως το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: χωρίς αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση, η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να λειτουργήσει.

…Κι όμως, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ελάχιστα για τους επιστήμονες που παράγουν αυτή τη γνώση.

Αν ζητούσαμε από έναν πολίτη να περιγράψει τι συμβαίνει από τη στιγμή που λαμβάνεται ένα δείγμα αίματος μέχρι να εμφανιστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη του γιατρού, η πιο συνηθισμένη απάντηση θα ήταν: «Το βάζουν σε ένα μηχάνημα και βγαίνουν τα αποτελέσματα». Η απάντηση δεν είναι παράλογη, είναι όμως ελλιπής. Όσο προηγμένος κι αν είναι ένας αναλυτής, δεν μπορεί να αξιολογήσει αν ένα δείγμα είναι ακατάλληλο, να ερμηνεύσει ένα εύρημα μέσα στο σωστό επιστημονικό πλαίσιο, να διερευνήσει μια απρόσμενη απόκλιση ή να διασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα που φτάνει στον γιατρό είναι πραγματικά αξιόπιστο.

Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Η αξιοπιστία, όμως, είναι ανθρώπινη ευθύνη.

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Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι διεθνείς οργανισμοί δεν περιγράφουν πλέον τον ρόλο αυτό ως έναν απλό εκτελεστή εξετάσεων. Η International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) χαρακτηρίζει τους Βιοϊατρικούς Επιστήμονες επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφάλεια των ασθενών, στην ποιότητα της διάγνωσης, στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

Δεν πρόκειται για μια αλλαγή ορολογίας. Πρόκειται για μια αλλαγή φιλοσοφίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε άλλα προηγμένα συστήματα υγείας, ο Βιοϊατρικός Επιστήμονας δεν περιορίζεται στην εκτέλεση εξετάσεων. Συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, στη μοριακή βιολογία και τη γονιδιωματική, στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα εργαστήρια, στην έρευνα και στην εκπαίδευση των επόμενων γενεών επιστημόνων. Η εικόνα αυτή δεν δημιουργήθηκε τυχαία: δημιουργήθηκε γιατί τα συστήματα υγείας που επένδυσαν στην εργαστηριακή επιστήμη κατάλαβαν κάτι πολύ απλό — η καλύτερη θεραπεία δεν μπορεί ποτέ να είναι καλύτερη από τη διάγνωση πάνω στην οποία βασίζεται.

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Η πανδημία της COVID-19 το απέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο. Εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν καθημερινά ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα, και πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα που εργαζόταν αδιάκοπα, παράγοντας τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίχθηκαν κυβερνήσεις και συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία δεν αύξησε τη σημασία της εργαστηριακής επιστήμης. Την αποκάλυψε.

Και η ανάγκη αυτή δεν μειώνεται καθώς προχωρά η τεχνολογία – αυξάνεται. Όσο πιο σύνθετη γίνεται η γονιδιωματική, η μοριακή βιολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στα εργαστήρια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για επιστήμονες που μπορούν να τις κατανοήσουν, να τις αξιολογήσουν και να τις ενσωματώσουν με ασφάλεια στην κλινική πράξη. Η τεχνολογία μπορεί να παράγει δεδομένα· μόνο η επιστημονική κρίση μπορεί να τα μετατρέψει σε αξιόπιστη γνώση.

Και εδώ γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα: αν αυτή είναι η διεθνής πορεία της εργαστηριακής επιστήμης, πού βρίσκεται η Ελλάδα μέσα σε αυτή τη μετάβαση;

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Η Ελλάδα δεν στερείται επιστημόνων. Τα ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια στελεχώνονται από ανθρώπους υψηλής κατάρτισης, πολλοί με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της εργαστηριακής ιατρικής.

Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν το έχουμε αξιοποιήσει με τον τρόπο που απαιτεί η εποχή.

Η δημόσια συζήτηση για την υγεία στην Ελλάδα επικεντρώνεται, εύλογα, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στις λίστες αναμονής και στις υποδομές. Πολύ σπανιότερα συζητά για την εργαστηριακή επιστήμη. Κι όμως, μια σωστή διάγνωση που τίθεται έγκαιρα μπορεί να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας, να περιορίσει περιττές εξετάσεις και να οδηγήσει ταχύτερα στη σωστή θεραπεία. Κάθε καθυστέρηση ή λανθασμένο αποτέλεσμα έχει κόστος – όχι μόνο οικονομικό, πρωτίστως ανθρώπινο.

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Ίσως, λοιπόν, το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν ο Βιοϊατρικός Επιστήμονας – Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι: μπορεί ένα σύγχρονο σύστημα υγείας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, όταν δεν αξιοποιεί πλήρως τους επιστήμονες που παράγουν τις πληροφορίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η διάγνωση;

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Η απάντηση δεν αφορά έναν επαγγελματικό κλάδο. Αφορά κάθε άνθρωπο που κάποια στιγμή θα χρειαστεί μια αξιόπιστη διάγνωση, κάθε γιατρό που καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις, κάθε οικογένεια που περιμένει με αγωνία ένα αποτέλεσμα.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν διαθέτουμε ικανούς ανθρώπους. Είναι αν τους έχουμε εντάξει σε ένα εθνικό σχέδιο για το μέλλον της εργαστηριακής επιστήμης — ένα σχέδιο που να επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση, στην εξειδίκευση, στην έρευνα και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε οι νέοι επιστήμονες να προσφέρουν στην Ελλάδα όσα σήμερα πολλές φορές προσφέρουν στο εξωτερικό.

Η εργαστηριακή επιστήμη δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη αποτελεί: έναν θεμελιώδη πυλώνα της Σύγχρονης Ιατρικής.

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Γιατί η πρόοδος της ιατρικής δεν θα κριθεί μόνο από το επόμενο φάρμακο που θα ανακαλυφθεί, αλλά και από την ποιότητα της διάγνωσης που θα οδηγήσει στη σωστή του χρήση. Δεν θα κριθεί μόνο από την ισχύ ενός αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τον επιστήμονα που θα γνωρίζει πότε μπορεί να τον εμπιστευθεί και πότε οφείλει να τον αμφισβητήσει.

Κάπου, ίσως την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, ένα ακόμη ασθενοφόρο σταματά έξω από ένα νοσοκομείο. Ένα μικρό φιαλίδιο αίματος ξεκινά, για ακόμη μία φορά, τη διαδρομή του προς το εργαστήριο. Ακριβώς όπως εκείνο στις 03:17. Σε λίγο, ένας αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη – για τον άνθρωπο που περιμένει την απάντηση, ίσως είναι η διαφορά ανάμεσα στον φόβο και στην ελπίδα.

Πριν όμως αυτός ο αριθμός γίνει διάγνωση, πριν γίνει θεραπεία, πριν γίνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει μια ζωή, προηγήθηκε κάτι που οι περισσότεροι δεν θα δουν ποτέ: επιστήμη, γνώση, ευθύνη. Άνθρωποι που εργάστηκαν με τη βεβαιότητα ότι ακόμη και η μικρότερη λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει την πορεία ενός συνανθρώπου τους – χωρίς να μάθουν ποτέ το όνομά του, χωρίς να ακούσουν ποτέ ένα «ευχαριστώ».

Η επόμενη φορά που θα κρατήσετε στα χέρια σας τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, ίσως να μη δείτε μόνο αριθμούς. Ίσως δείτε, για πρώτη φορά, την αθόρυβη επιστήμη που στάθηκε δίπλα σας, όταν η ζωή σας το είχε περισσότερο ανάγκη.