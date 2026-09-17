Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τρεις είναι οι νεκροί από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα από το τροχαίο στην Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, ενώ άλλοι δύο τραυματίες νοσηλεύονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, κατά τις 02.00, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι πέντε επιβαίνοντες. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα- για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Advertisement

Advertisement

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας και τρεις κατέληξαν, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται με βαριά τραύματα.

Ειδικότερα, νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, ΕΡΤnews