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Από ένα φέρι μποτ που καθυστερεί και έναν εργολάβο που έγινε… «αργολάβος», μέχρι το καλώδιο του Ίντερνετ που κόπηκε από έργα στον δρόμο, οι HUFFTROLLS ξεκινούν από τα ευτράπελα της καθημερινότητας και καταλήγουν στην τσέπη του πολίτη.

Τέρενς Κουίκ και Πάνος Κολιοπάνος σχολιάζουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, την ακρίβεια που εξανεμίζει μισθούς και συντάξεις και τις καταθέσεις που περιορίζονται.

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Και όταν στη συζήτηση μπαίνει το Market Pass, έρχεται η ατάκα: «Ο λογαριασμός θα αποδοθεί στις κάλπες».