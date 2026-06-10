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Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 57χρονος εργαζόμενος στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επαγγελματικό βαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς την οδό Αττάλου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της μηχανής.

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Ο 57χρονος, που σύμφωνα με τη σύζυγό του κατευθυνόταν προς την εργασία του, τραυματίστηκε βαρύτατα από τη σύγκρουση. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Συγκλονισμένη η σύζυγός του μίλησε για την απώλεια του ανθρώπου της, περιγράφοντάς τον ως έναν εργατικό και αφοσιωμένο οικογενειάρχη.

«Έμεινα μόνη μου. Διαλύθηκαν όλα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας βιοπαλαιστής που πήγαινε στη δουλειά του για να βγάλει το μεροκάματο. Άφησε πίσω του τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, εξήγησε πως ο 57χρονος κινούνταν προς την περιοχή του Αλίμου, όταν το βαν που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση επιχείρησε να στρίψει αριστερά, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει το περιστατικό δείχνει τη μοτοσικλέτα να κινείται κανονικά στη λεωφόρο, ενώ το λευκό βαν επιβραδύνει και επιχειρεί να στρίψει σε παρακείμενο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί η σφοδρή σύγκρουση, με τον αναβάτη να εκτινάσσεται και να καταλήγει κάτω από το όχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περαστικοί και ο οδηγός του βαν για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο εκλιπών εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου και ήταν πατέρας τριών παιδιών. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στην τοπική κοινωνία.