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Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας στο Κουφονήσι έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και προβληματισμό. Η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης υπό συνθήκες που παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε γευματίσει σε γνωστό κατάστημα του νησιού και αργότερα είχε βγει για ποτό, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή της βραδιάς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περίπου ενενήντα λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν κατάθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο νησί. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 23χρονης.