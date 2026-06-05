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Η Ουκρανία ανέλαβε επισήμως την ευθύνη για το drone που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, κοντά στη Λευκάδα, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που είχε απευθύνει η Αθήνα προς το Κίεβο στα τέλη Μαΐου.

Η τοποθέτηση της ουκρανικής πλευράς έγινε μέσω δημόσιας δήλωσης του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναγνωρίζεται ότι το περιστατικό συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, το Κίεβο προχώρησε σε επίσημη απολογία προς την Ελλάδα για το συμβάν.

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Στην ανακοίνωση τονίζεται η ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη διαρκή υποστήριξη που προσφέρουν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των φιλικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026