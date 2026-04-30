Ο Ολυμπιακός πάτησε το «γκάζι» για ένα ημίχρονο και αυτό ήταν αρκετό προκειμένου να κάνει το 2-0 κόντρα στην «αποκαμωμένη» Μονακό, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Τάις και τον Μάικ Τζέιμς που αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλά ποσοστά από την περιφέρεια και με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ έφτασαν σε μία άνετη νίκη, διπλασιάζοντας τις νίκες τους κόντρα στους Μονεγάσκους. Πλέον την Τρίτη, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-0 και να «κλειδώσει» από νωρίς την παρουσία του στο Final 4.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αρκετά δυνατά το παιχνίδι, είχε καλά ποσοστά από την περιφέρεια (5/7 τρίποντα) και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα μετά τα συνεχόμενα τρίποντα από τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ (18-11). Παρόλα αυτά, η Μονακό «χτύπησε» επίσης από την περιφέρεια με τον Ντιαλό, μειώνοντας στον πόντο (18-17, 7′). Οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ (13π.) τελείωσαν το δεκάλεπτο μπροστά (28-23).

Στην δεύτερη περίοδο, η second unit του Ολυμπιακού τα πήγε περίφημα και ο Φουρνιέ από την γωνία έφτασε την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (35-25). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν σταμάτησαν όμως εκεί, έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο και ο Χολ σκόραρε κάτω από το καλάθι μετά την ασίστ του Φουρνιέ (45-29).

«Οδοστρωτήρας» ο Ολυμπιακός, απίστευτο κάρφωμα ο Χολ και στο «πόδι» το ΣΕΦ

Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός εκτόξευσε την διαφορά στο +26 μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ και τη νέα ασίστ του Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό (57-31). Το ΣΕΦ σηκώθηκε στον αέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικς Τζέιμς αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση για τα αποδυτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, διατηρώντας την διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει συγκεντρωμένα, ενώ ο Βεζένκοφ με 3/3 τρίποντα έδωσε σκορ στην ομάδα του από μακριά (70-47). Η Μονακό με επιμέρους σκορ 6-2 κατέβασε την διαφορά κάτω από τους είκοσι πόντους μετά από ώρα και το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 72-53.

Στην τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες κατέβασαν ταχύτητα, περιορίζοντας ταυτόχρονα την Μονακό σε «χαμηλές πτήσεις». Οι Μονεγάσκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, ούτε να απειλήσουν από μακριά, με την διαφορά να κυμαίνεται κοντά στους 25 πόντους. Φυσικά, τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει, με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να κάνουν το 2-0 στην σειρά και να ταξιδεύουν στο Μονακό, θέλοντας να «κλειδώσουν» από την Τρίτη την παρουσία τους στο Final 4.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

