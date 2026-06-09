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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο.

Σύμφωνα με το syrostoday.gr, εργαζόμενη του ξενοδοχείου τραυματίστηκε σοβαρά όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στον χώρο εργασίας της.

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Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο λόγω τραυματισμού στο κεφάλι κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.