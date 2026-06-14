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Η πορεία του Μπερνάρ Αρνό, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη βόρεια Γαλλία μέχρι τη θέση του στην κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας πολυτελείας, αποτελεί το αντικείμενο νέας βιογραφίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Στο βιβλίο «Bernard Arnault, son univers impitoyable», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις La Tribu, η δημοσιογράφος και ειδική στη βιομηχανία της μόδας Οντρέ Μιλέ εξετάζει τη ζωή και την επαγγελματική διαδρομή του επικεφαλής της LVMH, ξεκινώντας από την παιδική του ηλικία σε εύπορη οικογένεια του Ρουμπέ.

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Η έκδοση παρακολουθεί την εξέλιξή του σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως, επικεφαλής μιας οικογενειακής περιουσίας που, σύμφωνα με το Bloomberg, εκτιμήθηκε στα 162 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2026.

Στην περίληψη του βιβλίου επισημαίνεται ότι κατά τη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπερνάρ Αρνό ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος επιχειρηματίας που παρευρέθηκε, ενώ γίνεται αναφορά στη θέση επιρροής που κατέχει στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Παράλληλα, η συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στο πώς ο γιος ενός επιχειρηματία του κατασκευαστικού κλάδου από το Ρουμπέ κατάφερε να φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα ισχύος.

Το βιβλίο βασίζεται σε μαρτυρίες και πηγές που εκτείνονται από τις εργατικές συνοικίες της βόρειας Γαλλίας έως τα ανώτατα κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας, παρουσιάζοντας άγνωστες πτυχές της ανόδου του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φοιτητικά του χρόνια στην περίφημη Πολυτεχνική Σχολή Polytechnique στο Παρίσι. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, ξεχώριζε στον υπολογισμό πιθανοτήτων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει αντίστοιχες επιδόσεις στις γενικές γνώσεις.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της βιογραφίας αφορά τη στρατιωτική του εκπαίδευση το 1970, όταν ο γαλλικός στρατός τον είχε χαρακτηρίσει «ακατάλληλο να του ανατεθεί θέση ευθύνης». Η συγγραφέας αντιπαραβάλλει εκείνη την αξιολόγηση με τη σημερινή του θέση, καθώς πλέον ηγείται ενός ομίλου με περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και 75 από τα πιο γνωστά brands πολυτελείας παγκοσμίως.

Στο βιβλίο γίνονται επίσης αναφορές στην υποστήριξη που φέρεται να έλαβε ο επιχειρηματίας από το γαλλικό κράτος στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Αρνό πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της καριέρας του το 1984, όταν επένδυσε 15 εκατομμύρια δολάρια από την οικογενειακή επιχείρηση για την εξαγορά του Christian Dior. Σήμερα, και τα πέντε παιδιά του έχουν ενεργό ρόλο στον όμιλο LVMH.