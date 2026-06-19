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Η δράση της ομάδας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και περιλαμβάνει επιθέσεις κατά του παθόντα και του γιου του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, λαθραία τσιγάρα, ηλεκτρονικές συσκευές και ένα όχημα, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί με εκτελεστικό ρόλο στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για την άσκηση διώξεων και την περαιτέρω διερεύνηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

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Τρεις συλλήψεις για εκβιασμό και εμπρησμούς σημειώθηκαν στην Κατερίνη, μετά από αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής ομάδας που είχε βάλει στο στόχαστρο τοπικό επιχειρηματία από το καλοκαίρι του 2025, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερα οχήματα,

Οι ίδιοι, μάλιστα, πραγματοποίησαν απόπειρες εμπρησμού και δεν δίστασαν να επιτεθούν και στον γιο του επιχειρηματία. Η αστυνομία βρίσκεται πλέον στα ίχνη και των δύο ακόμη συνεργών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Η οικογένεια του 34χρονου συλληφθέντα διατηρεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με εκείνη του παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό υπόβαθρο της φερόμενης εγκληματικής δράσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 8.050 ευρώ, 40 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας, η οποία φέρεται να είχε παραποιηθεί ώστε να εμφανίζει αλλοιωμένες μετρήσεις. Παράλληλα, στο σπίτι του 53χρονου διαπιστώθηκε, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, παράνομη ηλεκτροδότηση, ενώ κατασχέθηκε και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν προχθές (17 Ιουνίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, 3 ημεδαποί άνδρες, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης και του εμπρησμού.

Ειδικότερα, οι 2 από τους συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από το καλοκαίρι του 2025, στην οποία εντάχθηκε ο τρίτος συλληφθείς και 2 ακόμα άτομα, που είχαν εκτελεστικό ρόλο, με σκοπό την εκβίαση ημεδαπού άνδρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, εμπλέκονται σε 4 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων, εκ των οποίων οι 2 απόπειρες, σε οχήματα ιδιοκτησίας του παθόντα, της εταιρείας του και του γιου του, που έγιναν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας.

Επιπλέον τον περασμένο Οκτώβριο ο συλληφθείς, που είχε εκτελεστικό ρόλο στην οργάνωση, με τη χρήση σωματικής βίας προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του ημεδαπού άνδρα.

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Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 8.050 ευρώ,

40 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί,

3 κινητά τηλέφωνα και

1 συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση, προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των 2 μελών της οργάνωσης, που είχαν εκτελεστικό ρόλο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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