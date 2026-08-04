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Σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα υπέστη ένας 22χρονος τουρίστας σε αφύλακτη γεώτρηση των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών στα Θερμά της Σαμοθράκης

Ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες (3/8) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του και είναι διασωληνωμένος.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Evros-news.gr, το τραγικό περιστατικό έχει ως εξής:

Ο 22χρονος βλέποντας να μην είναι περιφραγμένος ο χώρος της γεώτρησης η οποία είχε πραγματοποιηθεί από την δημοτική αρχή στα Δημοτικά Ιαματικά Λουτρά ή να μην υπάρχει κάποια σχετική σήμανση ή απαγόρευση, μπήκε μέσα και άρχισε να… ουρλιάζει αφού το καυτό νερό του προκάλεσε εγκαύματα σοβαρού βαθμού.

Σήμερα μάλιστα ο συγκεκριμένος χώρος, μετά το τραγικό περιστατικό, έκλεισε με κόκκινες κορδέλες και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν. Προκειμένου να μην γνωστοποιηθεί ο τραυματισμός και τα σοβαρά εγκαύματα του 22χρονου, ισχυρίστηκαν ότι είναι απόφαση της Πυροσβεστικής, χωρίς φυσικά να εξηγούν ποιο γεγονός ή αιτία την προκάλεσε.

Ιδού σχετική ανάρτηση σε γνωστή σελίδα του Facebook, με την ανάλογη φωτογραφία.