Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκε και νοσηλεύεται διασωληνομένος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» ένας 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε μπουκάλι με οινόπνευμα την ώρα που συγγενικό του πρόσωπο επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και το παιδί να τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί τον σταθεροποίησαν. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στην Αθήνα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Παραμένει διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη ώστε να σταθεροποιηθεί και να κρατηθεί στη ζωή.