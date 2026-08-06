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Την 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin το 2010, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων και ενός αγέννητου παιδιού, φέρνει σήμερα Πέμπτη από το Ηνωμένο Βασίλειο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η γυναίκα διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία έξι με επτά χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον και συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

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Η μεταφορά της στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης. Μετά θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική ως το πρωί της Παρασκευής και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Μετά αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια.