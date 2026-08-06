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Με εναέρια μέσα πυρόσβεσης και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρομολογίων και αντιπυρικών ζωνών συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη μάχη κατά των πυρκαγιών που σημειώθηκαν ανά τη χώρα μέσα στις τελευταίες ημέρες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε online από το ΓΕΕΘΑ εμφανίζονται να επιχειρούν προωθητήρες γαιών, εκσκαφείς, ελικόπτερα Chinook, και πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Μέσα στις τελευταίες ημέρες τα Καναντέρ και PZL της ΠΑ «έγραψαν» εκατοντάδες ώρες πτήσης και εξόδους για αεροπυρόσβεση. Συνολικά, όσον αφορά στον στόλο αεροπυρόσβεσης, η ΠΑ διαθέτει πάνω από 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη (πάνω από τα μισά είναι τα μικρότερα PZL και τα υπόλοιπα Καναντέρ των εκδόσεων CL-215 και CL-415), συν περίπου 50 (φέτος) μισθωμένα ελικόπτερα και αεροπλάνα, και αριθμό από ελικόπτερα Chinook της Αεροπορίας Στρατού και 2 Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται πως ο ελληνικός στόλος αεροπυρόσβεσης θα ενισχυθεί με νεότερα αεροσκάφη της οικογένειας των Καναντέρ (Canadair), τα DHC-515, παραλαμβάνοντας επτά μέσα στα επόμενα χρόνια, με την πρώτη παράδοση να αναμένεται το 2028.

▫️ Στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι #ΈνοπλεςΔυνάμεις βρίσκονται και πάλι παρούσες.



✅Με εναέρια μέσα πυρόσβεσης και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρομολογίων και αντιπυρικών ζωνών, συνδράμουν εκεί όπου απαιτείται.



✅Με προσήλωση στην… pic.twitter.com/9WSGmqJFDH — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) August 6, 2026