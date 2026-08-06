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Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, επιλέγοντας ακόμη έναν αγαπημένο προορισμό των Κυκλάδων μετά το πρόσφατο ταξίδι της στα Κουφονήσια.

Το γνωστό μοντέλο βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Πάρο, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της, στις οποίες ποζάρει με το μαγιό της στα καταγάλανα νερά του νησιού, αλλά και από τις βόλτες της στα γραφικά σοκάκια.

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Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επισκεφθεί τα Κουφονήσια μαζί με τον στενό της φίλο Fipster και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου. Η παρέα πέρασε ένα καλοκαιρινό τριήμερο στο νησί, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις και τις στιγμές χαλάρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.