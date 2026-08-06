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Ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση τοποθέτησης τριών stent μετά από έντονους πόνους στο στήθος κατά την παραμονή του στην Αγγλία.

Μετά το περιστατικό, ο Μπαντέρας διέκοψε το κάπνισμα και επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα, δίνοντας προτεραιότητα στα ουσιαστικά βιώματα.

Σήμερα, ο ίδιος εστιάζει στις θεατρικές του παραγωγές και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, απορρίπτοντας την ανάγκη για συλλογή υλικών αγαθών.

Παράλληλα, διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία στον χώρο του κινηματογράφου.

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Ο Αντόνιο Μπαντέρας μίλησε ανοιχτά για την καρδιακή προσβολή που υπέστη το 2017, εξηγώντας ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή. Όπως παραδέχτηκε, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, θεωρεί πως ήταν «το καλύτερο πράγμα» που του συνέβη.

Ο 66χρονος ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή που ένιωσε έντονους πόνους στο στήθος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Σάρεϊ της Αγγλίας. Η σύντροφός του, Νικόλ Κίμπελ, του έδωσε αμέσως μία ασπιρίνη μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, με τους γιατρούς να τοποθετούν τρία stent στις αρτηρίες του.

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Μιλώντας στο περιοδικό People, ο Μπαντέρας εξήγησε ότι μετά την περιπέτεια της υγείας του αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Σταμάτησε το κάπνισμα, επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα της Ισπανίας, και έδωσε μεγαλύτερη αξία στα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία.

«Πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Όταν όμως το ζήσεις τόσο από κοντά, συνειδητοποιείς με απίστευτη καθαρότητα πόσο ανόητο είναι να σπαταλάς χρόνο σε πράγματα που δεν αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σου», είπε.

Why Antonio Banderas Says His Heart Attack ‘Is the Best Thing That Ever Happened in My Life’ (Exclusive) https://t.co/2oxbVwWPTv — People (@people) August 5, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ήταν σαν κάποιος να μου φόρεσε γυαλιά για να δω την πραγματικότητα που μέχρι τότε δεν έβλεπα».

Σήμερα, ο Αντόνιο Μπαντέρας αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο θέατρο που έχει δημιουργήσει στη Μάλαγα, όπου ανεβάζει παραστάσεις και μιούζικαλ, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας οκτώ εστιατόρια.

Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στη νέα βιογραφική ταινία Tony, στην οποία υποδύεται τον σεφ και μέντορα του Άντονι Μπουρντέν. Αν και δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά τον διάσημο σεφ, ανέφερε ότι πάντα θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο μέσα από τις ταξιδιωτικές του εκπομπές μιλούσε ουσιαστικά για τη ζωή και όχι μόνο για τη γαστρονομία.

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Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, εξέφρασε την αγάπη του για την κόρη του, Στέλα, αλλά και για τα θετά του παιδιά, Ντακότα Τζόνσον και Αλεξάντερ Μπάουερ, ενώ χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, «μια απίστευτη μητέρα».

Κλείνοντας, τόνισε πως πλέον δεν τον απασχολεί η απόκτηση υλικών αγαθών. «Οι άνθρωποι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Συλλέγουν πράγματα. Εγώ δεν θέλω να συλλέγω τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει πλέον είναι η εμπειρία της ζωής», ανέφερε.

Με πληροφορίες από People

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