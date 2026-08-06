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Η σορός του εντοπίστηκε σε καταψύκτη εντός ξενοδοχειακής μονάδας στον Μυστρά, όπου παρέμενε για περισσότερα από δυόμισι χρόνια.

Ο 55χρονος γιος του συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης απέδωσε την πράξη σε ψυχολογικούς λόγους, διαψεύδοντας ότι το κίνητρο ήταν η παράνομη είσπραξη των συντάξεων.

Η αδερφή του κατηγορουμένου δήλωσε σοκαρισμένη, σημειώνοντας πως οι σχέσεις τους είχαν διακοπεί λόγω διαφωνιών για τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων τους.

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Απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου πατέρα, τον οποίο κρατούσε για πάνω από 2,5 χρόνια σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του στο Μυστρα, αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης που θα βγουν σήμερα.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μυστρά αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να ερευνήσουν την εξαφάνιση του 90χρονου, τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής είχαν να δουν για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, η σορός του 90χρονου παρέμενε στην ξενοδοχειακή μονάδα της οικογένειας ενώ ο 55χρονος συνέχιζε να λαμβάνει τις συντάξεις των γονιών του.

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Μετά τη σύλληψη του 55χρονου, οι συγχωριανοί του τον περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα νευρικό άνθρωπο ενώ η αδερφή του – μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης – ακόμα δεν μπορεί να κατανοήσει τους λόγους που τον ώθησαν σε μια τέτοια πράξη.

Όπως ανέφερε ένας από τους γείτονές του, ο χώρος γύρω από το ξενοδοχείο ήταν αποκλεισμένος, με συρματοπλέγματα και κάμερες ασφαλείας, ενώ ο ίδιος δεν άφηνε εύκολα άλλους ανθρώπους να τον πλησιάσουν.

«Ήταν πολύ νευρικός και δεν μπορούσες να πλησιάσεις τον χώρο του», ενώ ανέφερε πως παλαιότερα είχε ένα τροχαίο με τον 55χρονο, ο οποίος – όπως είπε – «κόντεψε να με σκοτώσει».

«Τον αγαπούσε παθολογικά»

Ωστόσο, ο δικηγόρος του 55χρονου Άγις Κοκκορός παρουσιάσε μια διαφορετική εξήγηση λέγοντας ότι ο εντολέας του ήταν ένας άνθρωπος που είχε αναλάβει τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών του και τους είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

«Από τις πρώτες συζητήσεις και εκτιμήσεις μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος να τους φροντίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η πράξη του συνδέεται με ψυχολογικούς λόγους και σημείωσε ότι ο 55χρονος «τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του», καθώς, όπως είπε, καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του θα έπρεπε να είχε ταφεί.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό, υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος είχε περιουσία και δεν αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα.

Σε σοκ η αδερφή του

Η αδερφή του 55χρονου, η οποία είχε να δει τον πατέρα της για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε σοκαρισμένη από την αποκάλυψη.

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Όπως ανέφερε, οι σχέσεις με τον αδερφό της είχαν ψυχρανθεί εδώ και χρόνια, καθώς είχαν διαφωνήσει για τον τρόπο φροντίδας των γονιών τους. Η ίδια ήθελε η φροντίδα του πατέρας της να ανατεθεί σε εξειδικευμένο ίδρυμα, καθώς ο ηλικιωμένος έπασχε εδώ και χρόνια από άνοια και ήταν κατάκοιτος.

Τα αδέρφια είχαν τσακωθεί και έκτοτε κάθε φορά που η αδερφή του πήγαινε στον Μυστρά ο ίδιος δεν της επέτρεπε την είσοδο στο ξενοδοχείο.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί, καθώς πίστευε τα όσα της έλεγε ο αδερφός της. «Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Τα είχε όλα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό που έγινε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Η σορός του 90χρονου βρέθηκε σε ξενοδοχείο που ανήκε στον γιο του και είχε σταματήσει τη λειτουργία του την περίοδο του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος είχε γίνει δύσκολα προσβάσιμος, καθώς υπήρχαν κάμερες και άλλα μέτρα που περιόριζαν την πρόσβαση.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.

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