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Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, γεγονός που προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω βίντεο, εξηγώντας πώς εξασφάλισε την παρουσία της στη διοργάνωση και διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι πλήρωσε χρήματα για να παρευρεθεί.

Η influencer τόνισε πως η συμμετοχή της προέκυψε έπειτα από πρόσκληση που έλαβε από έναν παραγωγό, γνωστό φίλου της. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν εις βάρος της τις τελευταίες ημέρες, απαντώντας με έντονο ύφος σε όσους αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στις Κάννες.

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«Βλέπω συνεχώς βίντεο στα οποία άνθρωποι υποστηρίζουν με απόλυτη σιγουριά ότι πλήρωσα για να πάω στις Κάννες. Δεν έχω ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για αυτό. Το μόνο που πλήρωσα ήταν τα έξοδά μου μέχρι το αεροδρόμιο της Νίκαιας», ανέφερε αρχικά, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το πώς προέκυψε η πρόσκληση.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η επιθυμία της να παρευρεθεί στο φημισμένο φεστιβάλ υπήρχε εδώ και καιρό. Όπως είπε, τον περασμένο χειμώνα βρισκόταν στο Λονδίνο μαζί με τον σύντροφό της και συναντήθηκε για καφέ με τον φίλο της Άλεξ, ο οποίος ζει, σπουδάζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, του αφηγήθηκε μια ιστορία που ξεκινούσε από τον γάμο της κολλητής της φίλης, Στέλλας.

Όταν συνόδευε τη φίλη της σε οίκους μόδας για την αναζήτηση νυφικού, είχε εντυπωσιαστεί από ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα μεγάλου όγκου. Τότε είχε δηλώσει πως θα το αγοράσει, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κάποια συγκεκριμένη περίσταση για να το φορέσει. Όταν τη ρώτησαν πού σκόπευε να το βάλει, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά ότι πρώτα αγοράζεις το φόρεμα και μετά βρίσκεις την περίσταση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα βρισκόταν στις Κάννες για να το φορέσει.

Η Στέλλα, όπως είπε χαριτολογώντας, αντέδρασε αρνητικά στην ιδέα, ωστόσο η ίδια προχώρησε στην αγορά του φορέματος. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι επιβαρύνθηκε με σημαντικά έξοδα στο τελωνείο, καθώς το μέγεθος του φορέματος καθιστούσε δύσκολη τη μεταφορά του. Αργότερα, διηγούνταν αυτή την ιστορία γελώντας στον φίλο της Άλεξ, λέγοντάς του ότι είχε πλέον μια ολόκληρη ντουλάπα που καταλάμβανε σχεδόν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φόρεμα, ελπίζοντας πως κάποτε θα της δινόταν η ευκαιρία να το φορέσει στις Κάννες.

Τότε ο Άλεξ της αποκάλυψε ότι ένας στενός φίλος του είναι παραγωγός και παρακολουθεί το Φεστιβάλ των Καννών κάθε χρόνο εδώ και περίπου μία δεκαετία. Όταν πλησίασε η περίοδος της διοργάνωσης, η Ιωάννα Τούνη έλαβε, όπως υποστηρίζει, απευθείας εσωτερική πρόσκληση για να παρευρεθεί, χωρίς να χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποια εταιρεία ή να εξασφαλίσει χορηγό.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με άλλες Ελληνίδες που εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ μέσω συνεργασιών με εταιρείες, εκείνη δεν χρειάστηκε καμία τέτοια υποστήριξη, καθώς η πρόσκληση προήλθε απευθείας από τους διοργανωτές. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι, παρά το γεγονός ότι διαθέτει την οικονομική δυνατότητα, δεν κατέβαλε κανένα ποσό για να βρεθεί στις Κάννες και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στους επικριτές της.