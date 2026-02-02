Σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών με τριετή αναστολή, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε ο Ηλίας Γκιώνης, γνωστός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως «Μικρός Πριγκιπάκος» μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του πριν από τέσσερα χρόνια ακριβώς ο 39χρονος επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Μπαμ» του Πέτρου Κουσουλού, η υπόθεση εκδικάστηκε την περασμένη Τετάρτη στην αίθουσα 2 του κτιρίου 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων με τον Ηλία Γκιώνη- ή τον δικηγόρο του- να μη δίνει καν το παρών.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος είχε καταθέσει σειρά μηνύσεων εναντίον του Ηλία Γκιώνη όταν είχε συνδέσει το όνομά του με την πολύκροτη υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα που είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την Πρωτοχρονιά του 2022- το δικαστήριο όχι μόνο δεν τη δικαίωσε αλλά στο τέλος βρέθηκε και κατηγορούμενη για για άμεση συνέργεια σε αρπαγή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συκοφαντική δυσφήμιση.

Η, μη στοιχειοθετημένη, στοχοποίηση του 39χρονου επιχειρηματία είχε γίνει τόσο μέσω social media, όσο και εμφανίσεων του «Μικρού Πριγκιπάκου» σε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές που τότε του έπλεκαν το εγκώμιο και τον επαινούσαν δημόσια για τη δράση του.

Η στοχοποίηση αυτή, που συνοδευόταν από πολύ σκληρή γλώσσα, είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον επιχειρηματία και σε επαγγελματικό και σε ανθρώπινο επίπεδο, καθώς βρέθηκε ξαφνικά να δέχεται ένα τσουνάμι μίσους στα social media από ανώνυμα, κυρίως προφίλ, που έφταναν στο σημείο να του απειλούν τη ζωή.

Μάλιστα τις ημέρες που -υποτίθεται- ότι είχε συμβεί το πολυσυζητημένο περιστατικό, ο Δημήτρης Φιντιρίκος βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την τότε σύντροφό του αλλά και τη μητέρα του, η οποία στη συνέχεια νοσηλεύτηκε καθώς η υγεία της είχε κλονιστεί πολύ με όσα άκουγε να λένε για τον μοναχογιό της.

Δημήτρης Φιντιρίκος: «Κόντεψα να χάσω τη μητέρα μου»

«Εξαιτίας της συμπεριφοράς και επίθεσης, η οποία ήταν μεθοδευμένη, που δέχτηκα από τον συγκεκριμένο κύριο, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μου», κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Φιντιρίκος. Όχι μόνο χάλασαν συνεργασίες τις οποίες είχα, αλλά αναγκάστηκα να προσλάβω άνδρες ιδιωτικής φρούρησης καθώς με εμφάνιζαν ως επικαφαλής κυκλώματος μαστροπών. Η μητέρα μου από τη στεναχώρια της εισήχθη στο νοσοκομείο, κόντεψα να τη χάσω».

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος με τη μητέρα του, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία.

«Τηλεφωνούσα σε κανάλια και εκπομπές προσπαθώντας να τους πω τη μία και μοναδική αλήθεια, αλλά δεν με φιλοξενούσαν λέγοντας “καταλαβαίνουμε τι μας λέτε, αλλά αυτό το θέμα πουλάει”. Επί δύο και πλέον χρόνια ήμουν ζωντανός νεκρός. Και το χειρότερο ήταν ότι κάθε φορά που καταρρίπτονταν ένα μύθευμα εκείνος επανερχόταν με κάτι χειρότερο» συμπλήρωσε στην κατάθεσή του.

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να εκδικαστούν και οι άλλες δύο μηνύσεις που έχει υποβάλλει ο επιχειρηματίας εναντίον του «ακτιβιστή», όπως επέλεγε να παρουσιάζει τον εαυτό του ο Ηλίας Γκιώνης, ο ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Μπαμ», τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στο εξωτερικό.