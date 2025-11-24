Σε εντατική εργασιοθεραπεία έχει επιδοθεί ο Δημήτρης Φιντιρίκος τον τελευταίο καιρό, ενώ όπως επιβαβαιώνουν άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον, δεν βιάζεται καθόλου να μπει ξανά σε μια νέα σχέση. Ο 39χρονος επιχειρηματίας και ιδιαίτερα περιζήτητος εργένης, διασκέδασε την Κυριακή με την παρέα του στο Nox, όπου εμφανίζεται ο καλός του φίλος Αντώνης Ρέμος ενώ το προηγούμενο βράδυ είχε επισκεφτεί το Enastron της οδού Πειραιώς.

«Του αρέσει να φλερτάρει όταν είναι ελεύθερος αλλά δεν νιώθει έτοιμος να δεσμευτεί μετά τον πολυσυζημένο χωρισμό του παρά μόνο αν γνωρίσει μια γυναίκα που θα την δημιουργήσει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ώστε να προχωρήσουν μαζί στη δημιουργία οικογένειας. Τον Μάρτιο κλείνει τα 40 και θέλει πολύ να γίνει πατέρας» συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Advertisement

Advertisement

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος ποζάρει στον εξωτερικό χώρο της πολυτελούς κατοικίας στο Πανόραμα Βούλας.

«Ο Φιντιρίκος θέλει να δικαιωθεί η Τούνη»

Την προσεχή Παρασκευή, ο Δημήτρης Φιντιρίκος θα βρεθεί ξανά στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη, αφού συνεχίζεται η εκδίκαση της πολυσυζητημένης υπόθεσης revenge porn και εκείνος είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρές της.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος, που έχει αναπτύξει πλέον δραστηριότητα στον χώρο των πολυτελών οικοδομικών κατασκευών και στη συμπρωτεύουσα αλλά και στα Βαλκάνια, ήταν εξάλλου ο πρώτος άνθρωπος που είχε δει το καλοκαίρι του 2017 την 32χρονη influencer μετά το γνωστό σε όλους περιστατικό που τη στιγμάτισε και της έχει σταθεί όσο λίγοι στον αγώνα της να δικαιωθεί. «Τη νοιάζεται πολύ και θεωρεί πάρα πολύ άδικο αυτό που της έχει συμβεί. Εμπιστεύεται όμως πολύ την Ελληνική Δικαιοσύνη» καταλήγει η ίδια πηγή.