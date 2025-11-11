Με μια ανάρτησή στο Instagram το μεσημέρι της Τρίτης, η Ιωάννα Τούνη ευχαριστήσε τους followers της για τα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχει δεχτεί με αφορμή την έναρξη εκδίκασης της πολυσυζητημένης υπόθεσης revenge porn για ένα βίντεο που είχε διαρρεύσει πριν από 8 χρόνια χωρίς τη συναίνεσής της από την ερωτική συνεύρεση με πρώην σύντροφό της ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

«Ξέρω ότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα» ανέφερε μεταξύ άλλων η 32χρονη κορυφαία Ελληνίδα influencer. «Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό».

«Το βίντεο αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα» αποκάλυψε φανερά φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: «Θέλω να ξέρει το παιδί μου ποια είναι η ηθική της μητέρας του»

«Θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι 6 και 7 και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή τη κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».

Τον περαμένο μήνα ο Δημήτρης Φιντιρίκος βρέθηκε για τρίτη φορά στον Λευκό Οίκο.

Γιατί κλήθηκε ως μάρτυρας ο Δημήτρης Φιντιρίκος

Το πρωί της Δευτέρας, στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη, εκτός από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και την κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη, βρέθηκε και ο 39χρονος επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος, ο οποίος έχει κληθεί από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ως μάρτυρας.

Η παρουσία του μπορεί να προκάλεσε έκπληξη για κάποιους, η αλήθεια είναι όμως ότι εκείνο το μοιραίο, όπως αποδείχτηκε, βράδυ του 2017- και όπως έχει παραδεχτεί δημόσια στο παρελθόν η Ιωάννα Τούνη- είχε βρει καταφύγιο στην εξοχική κατοικία που νοίκιαζε στη Χαλκιδική και εκείνος την είχε φροντίσει αφού βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης έχοντας οριακά τις αισθήσεις της.

Μάλιστα ο Δημήτρης Φιντιρίκος, έχοντας ανησυχήσει πολύ βλέποντάς την ημιλιπόθυμη, είχε διαπληκτιστεί με τον κατηγορούμενο, ο οποίος την οδήγησε εκεί αμέσως μετά τη συνεύρεσή τους, μιας και η κατοικία βρισκόταν πολύ κοντά στο κλαμπ που είχε γίνει η βιντεοσκόπηση και γνώριζε ότι ο Αθηναίος επιχειρηματίας διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την Ιωάννα.

Εξάλλου όπως είχε αναφέρει ο Δημήτρης Φιντιρίκος στην αρχική κατάθεσή του στον εισαγγελέα στις 11 Μαΐου του 2023, θέλει να δικαιωθεί η Ιωάννα Τούνη. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, όπου θα βρεθεί και πάλι στο πλευρό της παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα.