Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης εκδικάζεται σήμερα (10/11) η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη.

Η υπόθεση αφορά σε διαρροή βίντεο που απεικονίζεται η ίδια κατά τη διάρκεια ερωτικής πράξης, για τη μαγνητοσκόπησης της οποίας δεν είχε συναινέσει. Η δίκη είχε αναβληθεί την περασμένη άνοιξη, ενώ για ακόμα μία φορά η κ. Τούνη δήλωσε ότι περιμένει να αρχίσει η διαδικασία προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Advertisement

Advertisement

Μετά από αίτημά της, με το οποίο συντάχθηκαν και οι κατηγορούμενοι, η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων δεδομένων της δικογραφίας.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η Ιωάννα Τούνη προέβη σε ανάρτηση στο Insagram μέσα από το Δικαστικό Μέγαρο, ζητώντας τη στήριξη όλων.