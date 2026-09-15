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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός αναρριχητή στην Καλιφόρνια, ο οποίος έπεσε και τραυματίστηκε σε ύψος περίπου 210 μέτρων, στην απόκρημνη βραχώδη πλαγιά που είναι γνωστή ως «Power Dome».

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον αναρριχητή να χρειάζεται άμεσα ιατρική βοήθεια. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο με δύο μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικά εκπαιδευμένος διασώστης.

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Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Shaver Lake, οι διασώστες αποφάσισαν να απομακρύνουν τον τραυματισμένο αναρριχητή από τον τεράστιο βράχο με τη χρήση του ελικοπτέρου, αντί να επιχειρήσουν την ανάσυρσή του μέσω κατάβασης με σχοινί μήκους περίπου 150 μέτρων.

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο. Τελικά, ο αναρριχητής απομακρύνθηκε με επιτυχία από τον βράχο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, το οποίο ανέμενε στο σημείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.