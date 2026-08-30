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Μέσα στο βαρύ πένθος που έχει προκαλέσει στο Νεπάλ η φονική καταστροφή, μια παιδική φωνή που ακούστηκε κάτω από τα συντρίμμια αναπτέρωσε τις ελπίδες. Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 60 ώρες σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρε, μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη.

Όπως μετέδωσε το Sky News, αστυνομικοί στο Νεπάλ άκουσαν την Παρασκευή τις κραυγές της μικρής και κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν. Αμέσως ξεκίνησαν επιχείρηση, ανοίγοντας δίοδο μέσα στα συντρίμμια προκειμένου να φτάσουν σε εκείνη και να την απεγκλωβίσουν.

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Η τοπική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο τόσο από τη δραματική στιγμή της διάσωσης, όταν οι διασώστες ανέσυραν το κορίτσι από τα ερείπια, όσο και από την παροχή των πρώτων βοηθειών που ακολούθησε.

"Mucize Bebek"



Nepal’de sel felaketinde enkaz altında yaklaşık 3 gün kalan 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı.#nepal cem yılmaz arda okan buruk göstermelik ilkay anıtkabir kaan ayhan burak özçivit melih gökçek diyarbakır minnetle bağımsızlık kaya çilingiroğlu saygı kurtuluş… — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) August 30, 2026

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός της καταστροφής εξακολουθεί να αυξάνεται. Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα.

Οι Αρχές του Νεπάλ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, δίνοντας μάχη με τον χρόνο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.