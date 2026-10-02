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Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων επιβαινόντων σε ιστιοφόρο που είχε μείνει ακυβέρνητο εν μέσω ισχυρών ανέμων το βράδυ της Πέμπτης, πραγμτοποιήθηκε στο λιμάνι της Κορίνθου ενώ σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι δυσκολίες των διασωστών να το προσεγγίσουν.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, 13 μ. κάλεσαν σε βοήθεια και άμεσα ανταποκρίθηκαν σκάφη του Λιμενικού και δύο ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου.

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Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες ενώ οι άνεμοι έφταναν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Με πολύ μεγάλη δυσκολία τα ρουμουλκά κατάφεραν να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.

Και τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.